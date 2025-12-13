Kész, Trumpnak most lett elege, végleg elfogyott a türelem: az USA csak egy feltétellel ül le tárgyalni mostantól – teljes a zavar az európai vezetők fejében, erre senki nem számított
Az Amerikai Egyesült Államok elnökének különmegbízottja, Steven Witkoff a hét végén Berlinben találkozik az európai vezetőkkel és Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Ezt azt jelentheti, hogy Donald Trump bízik benne, hogy előrelépést érhetnek el az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.
A TASZSZ orosz állami hírügynökség információi szerint Steven Witkoff vasárnap és hétfőn találkozik az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország tárgyalóival. Az amerikai különmegbízott berlini küldetése arra utal, hogy az amerikai kormányzat szeretné áthidalni a békeegyezmény feltételeivel kapcsolatos nézeteltéréseket Washington és Kijev között.
A The Wall Street Journal értesülései szerint a tárgyalásokon várhatóan részt vesz Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint tanácsadóik is. A lap szerint az európai vezetők eredetileg azt tervezték, hogy a hét végén találkozót szerveznek Donald Trump amerikai elnökkel, hogy vele vitassák meg az amerikai béketervre vonatkozó javaslataikat.
Trump korábban kijelentette, hogy az Egyesült Államok csak akkor küld képviselőt az európai találkozóra, ha Washington előtte meggyőződik arról, hogy a tárgyalások konstruktívak és eredményesek lesznek.
Súlyos kijelentést tett Putyin bizalmi embere: Zelenszkijnek érdeke a háború folytatása – így gáncsolná el a béketervet
Oroszország ugyanakkor kevésbé optimista a tárgyalásokkal kapcsolatban. Vlagyimir Putyin elnöki tanácsadója, Jurij Usakov szerint Volodimir Zelenszkij az európai tárgyalásokon olyan javaslatokat szeretne tenni az orosz–ukrán háború lezárását célzó amerikai tervhez, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok.
Usakov úgy véli, hogy a kijevi vezetés megpróbálja megzavarni a békefolyamatot. Hozzátette, hogy Oroszország még nem látta a terv javított változatát, és lehet, hogy nem lesz elégedett a dokumentumban végrehajtott változtatásokkal. Volodimir Zelenszkij azon ötletéről, hogy népszavazást tartsanak a területi kérdésről, azt mondta, hogy az egész Donbász egyértelműen orosz. Usakov szerint a fegyverszünet csak az ukrán fegyveres erők onnan való kivonulása után jöhet létre.
Trump már nagyon békét kötne, de úgy látja, Zelenszkij még visszakozik
Donald Trump egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy közel a megállapodás Oroszországgal. Sőt, Ukrajnával is közel a megállapodás, bár úgy látja, hogy Zelenszkij nem, de a csapata nyitott a felvázolt koncepcióra.
Az elnök emlékeztetett, hogy a harcok 2022. februári kitörése óta Washington körülbelül 300-350 milliárd dollárt költött Ukrajna támogatására. Hozzátette: nagyon szeretné, hogy a háború végét érjen. Emlékeztetett, hogy a múlt hónapban 25 ezer ember halt meg. Többnyire katonák, de voltak köztük civilek is. Az Egyesült Államok nem szeretné, hogy a dolgok harmadik világháborúhoz vezessenek, ezért akar békét.
Az Origo cikke szerint egy gyors megállapodás alapjaiban alakíthatná át Európa biztonságpolitikai helyzetét. Trump célja nem a háború befagyasztása, hanem egy olyan alku, amely hosszabb távon is stabilitást hozhat. Bár az időzítés vitákat szül, egyre több európai kormány is belátja: a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan.
Az elnök korábban arról is beszélt, hogy akár karácsonyig is megszülethet az egyezség – ez most egy reális politikai céldátummá vált az amerikai diplomáciában.