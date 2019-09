Erős konkurenciát jelentenek az apartmanok

Az ingatlant vásárlók régi dilemmája, hogy megéri-e a Balaton-parton nyaralót vásárolni. A korábbi évtizedekben nem volt jellemző a part menti apartman. Jószerével kisebb-nagyobb házakat vagy csak a nyári szezonra alkalmas nyaralókat kínáltak eladásra. Most azonban bővülni látszik a kínálat, több területen is megjelentek a kertkapcsolat nélküli, kisebb alapterületű, akár új építésű társasházakban kialakított apartmanok, megoldást nyújtva a nyaralófenntartás problémájára is. A nyaralók egyik hátránya, hogy az épületet és a kertet akkor is gondozni kell, ha éppen senki sem tartózkodik az ingatlanban. Ennek a ráfordított időn kívül költségei is vannak, ha más nem, az utazásé. Egy társasházi apartmanban erre nem kell külön gondot fordítani.

Egy ház biztosítási díja is magasabb, mint egy apartmané, hiszen több természeti kár érheti. A fenntartási költségek mellett a házak adó jellegű járulékai is magasabbak, és ezeket egész éven át kell fizetni, holott két-három hónapnál többet jellemzően nem használják a nyaralót. Ugyanez vonatkozik a rezsire is, igaz, az apartmanoknál viszont a közös költséget kell folyamatosan fizetni. Olyan sok ilyen olcsóbb fenntartású ingatlan jelent meg a tóparton, hogy több önkormányzat azon gondolkodik, hogy kifejezetten ezekre szabott adónemet dolgoz ki (ilyen például a panorámaadó).

A nyaralók árában a kert is benne van, ez sokszor nagyot dob a vételáron, és éppen ez viszi leginkább a költségeket is. Ha kert is tartozik az ingatlanhoz, akár 10-15 millió forinttal is nagyobb lehet a vételár, mint egy hasonló méretű apartmané. Ugyanakkor jellemzően azok vásárolnak a Balaton-parton nyaralót, akik maguk is kertes házban laknak, vagyis nem feltétlenül van szükségük pihenéskor kertre. Az viszont tény, hogy az apartmanok mellé a parkolót is meg kell venni, ez sok esetben kétmillió forint feletti kiadás, a garázs pedig ennél is többe kerül. Mindent összevetve az apartmanok rendkívül erős alternatívát kínálnak a part menti ingatlanbefektetésekhez, és a jelek szerint ez most népszerűbb, mint kis házakat vagy házrészeket vásárolni.

