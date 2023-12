Biohulladék: januártól újabb fajta szemétért is jön a Mohu

A jövő év elejétől Magyarországon is elindul a biohulladék széles körű, vagyis a konyhai zöldhulladékot és élelmiszer-hulladékot is magában foglaló elkülönített gyűjtése – jelentette be Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára.

2023.12.15. 14:09 | Szerző: B. H. L.