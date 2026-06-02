„Nyitott kapuk várják” – Németország támogatja Magyar Pétert

A német kancellár Magyar Péter társaságában Berlinben azt mondta, hogy új kezdet jöhet a két ország kapcsolatában. A német szövetségi kancellár úgy fogalmazott, bíznak abban, hogy az új magyar kormányfő visszavezeti az országot a helyes pályára, ehhez pedig Németországban nyitott kapuk várják.

Magyar Péter szerint közel a megállapodás Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogairól / Fotó: AFP

Én személyesen is rendelkezésre állok, hogy partnerként segítsem a munkáját

– mondta Friedrich Merz.

Arról is beszélt, hogy olyan időket élünk, amikor Európa szabadsága és egysége veszélyben van, mert az orosz–ukrán háború alapvető kihívás elé állítja a kontinenst. Ezért különösen fontos, hogy az uniós országok összetartsanak.

Azt is mondta, nagyon örülnének annak, ha Magyarország is az egység oldalán állna. Hozzátette: ehhez hozzátartozik az ukrajnai háborúval kapcsolatos közös álláspont is. Ugyanakkor megértik, hogy Magyarországnak több kétoldalú kérdést is tisztáznia kell, ilyen például a kárpátaljai magyar közösség helyzete.

A kancellár szerint azonban ezek a kérdések nem történhetnek az Európai Unió Ukrajnának nyújtott támogatásának rovására, és nem téríthetik el a közös céltól sem a tagállamokat, hogy hivatalosan is megkezdődjenek Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai. A kancellár szerint mindez közelebb hozza a béke ügyét.

Hozzátette: a magyar kormányt meghívta, hogy aktívan vegyen részt az uniós belső piac erősítéséről szóló tárgyalásokban, valamint abban is, hogy közösen dolgozzák ki a források elköltésének jövőjét.

Emlékeztetett: két hét múlva folytatódnak a tárgyalások az Európai Tanács ülésén.

Magyar Péter meghívta a német kancellárt Budapestre az 1956-os forradalom évfordulójára.

A magyar kormányfő azt mondta, hogy az uniós vezetők többsége pozitívan várja az új magyar kormánnyal való együttműködést. Hozzátette: Magyarország konstruktív partner lesz az Európai Unió hosszú távú költségvetésének kialakításában, az illegális migráció elleni küzdelemben, a versenyképesség erősítésében és a külpolitikai kérdésekben is.

Azt nem ígértem a kancellárnak, hogy mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és tudja, hogy az európai politika a kompromisszumokról szól

– mondta Magyar Péter.