Tovább durvulhat az EU és Kína közötti feszültség – szankciós csomag készül Brüsszelben kínai vállalatok ellen

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője alá tartozó Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) négy kínai vállalat szankcionálását készítette elő, mert szerinte támogatják Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Az uniós tisztviselők úgy látják, hogy a cégek segítik Oroszország árnyékflottáját, vegyi anyagokat biztosítanak az orosz hadseregnek, és olyan alkatrészeket szállítanak, amelyeket Moszkva támadódrónok építésére használ – írja a Politico egy uniós belső dokumentumra hivatkozva.

Az EKSZ a készülő 21. Oroszország elleni szankciós csomag mellett egy kisebb, célzott intézkedéscsomagon is dolgozik / Fotó: Zcool HelloRF / Shutterstock (A képen a pekingi nemzetközi kereskedelmi központ irodai komplexuma)

A brüsszeli lap szerint a május 21-i keltezésű dokumentum egy mini szankciós csomag alapjául szolgálhat. A lap forrásai szerint a dokumentumról az EU külügyminiszterei a június 15-i luxembourgi találkozójukon tárgyalhatnak.

A szankciók egyhangú elfogadásához tanácsi határozatra, a gazdasági és pénzügyi korlátozások érvényesítéséhez pedig tanácsi rendeletre is szükség lehet. A külügyi tanács hivatalos, előzetes napirendjén ugyanakkor nem szerepel külön szankciós jogi aktus elfogadása.

A tervezet szerint a csomagba kerülhetnek olyan cégek is az Egyesült Arab Emírségekből, Törökországból és Azerbajdzsánból, amelyek az orosz hajózást és energiaértékesítést segíthetik, valamint a Lukoil leányvállalatai és további, Moszkva háborús gépezetét támogató személyek és vállalatok.

Ha ezt elfogadják, akkor várhatóan növekedhet a feszültség az Európai Unió és Kína között.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már így is a tagállamok támogatását keresi a kínai importtal szembeni fellépéshez.

Kína a múlt héten közölte, hogy „határozott ellenintézkedéseket és hatékony lépéseket tesz saját érdekeinek védelme érdekében”, ha az EU további kereskedelmi korlátozásokat vezet be.

Az EU korábbi szankciós körökben is célba vett kínai vállalatokat, Kína pedig már a 20. szankciós csomag elfogadásakor is ellenlépésekre figyelmeztetett.

Már készül az Oroszország elleni 21. szankciós csomag

Az Európai Unió most készíti elő a 21. Oroszország elleni szankciós csomagját, az uniós országok még tárgyalnak arról, hogy mi kerüljön bele. A cikk szerint ez a június 15-re várt minicsomagnál szélesebb, ágazati megközelítésű intézkedéseket tartalmazna. Elfogadását a nyár későbbi részére várják.