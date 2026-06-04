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saját részvény vásárlás
CIG
tőzsde

Saját részvények vásárlásával fűti piacát a profitban úszó biztosító – pénzeső hullhat a részvényesek ölébe

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Áprilisban a korábbi években megszokott osztalék elmaradása keltett csalódást a CIG Pannónia piacán. Pedig részvényenként akár 40 forintot is fizethettek volna. Némi gyógyírt jelent, hogy holnaptól saját részvényeket vásárolnak. Közel százmillió forint hullhat a részvényesek ölébe.
Faragó József
2026.06.04, 11:24
Frissítve: 2026.06.04, 11:31

10-15 százalékos pluszba pattant ma délelőtt a CIG Pannónia. A társaság tegnap, piaczárás után közölte, hogy 300 ezer darab saját részvényt vásárol az MRP-szervezet részére. Közel 100 millió forint érkezhet a CIG piacára.

saját részvény
Saját részvényeket vásárolnak / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Fókuszban a saját részvények

Holnap kezdődik a saját részvények vásárlása. Az ügylet a napi forgalom 20 százalékát teheti ki, az előző napi záróárhoz képest plusz-mínusz 10 százalékos árfolyamkorláttal.

A mostani árszinten százmillió forint körüli összeg érkezhet a piacra. 

Ami némi gyógyír a részvényeseknek, hiszen a korábban 40 forintos osztalékra spekuláltak, ám végül a közgyűlés úgy döntött, hogy a tavalyi, közel 4 milliárd forint adózott eredményt tartalékba helyezik.

A kurzus a februári 390 forintról március végére 290 forintig morzsolódott. Majd 300 forint közelében oldalazott mostanáig. Ma 353 forintig szúrt fel. 

A tavaszi csúszás elsődleges oka, hogy a biztosító több hullámban is együtt esett a hazai politikai papírokkal. Ami a társaság esetében nem feltétlen indokolt:

  • profittermelő a társaság,
  • lezárták a profitromboló olasz ügyeket. 

Másfelől, 

az elmúlt években megszokott osztalék elmaradása keltett csalódást. 

 CIGPANNONIA részvény
CIGPANNONIA részvény13:06:12
Árfolyam: 335 HUF +31 / +9,25 %
Forgalom: 43 101 144 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Profitban úszik a biztosító

Az idei első negyedévben: 

  • 1,307 milliárd forint profitot ért el, szemben az egy évvel korábbi 468 millió forinttal, 
  • míg a díjbevételek 17 milliárdról 15 milliárd forintra zsugorodtak.

A biztosító díjbevételeinek 12 százalékos csökkenése két tényező eredője:

• az életbiztosítási díjak 31 százalékkal visszaestek, amiben a banki értékesítési (MBH) csatorna 38 százalékos zsugorodása lehetett döntő,

• míg a nem életbiztosítási díjbevételek (EMABIT) 50 százalékkal megugrottak, amiben a vállalati biztosításoknak volt kulcsfontosságú szerepük.

A kiugró profit elsődleges magyarázata:

  • a 994 millió forintos biztosítástechnikai eredmény, amely 707 millióval nőtt éves alapon.  
  • Különösen feltűnő a vállalati vagyonbiztosítás szegmens 694 milliós javulása.

A biztosító értékelése szempontjából fontos az úgynevezett olasz ügyek lezárása. Ez annak köszönhető, hogy a vitatott követelések 70 százalékáról peren kívül megegyeztek, a CIG számára kedvező módon, amennyiben a tőkekövetelés 65 százalékának kifizetésével megszűnt a per. Így teljeskörűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozása.

 

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