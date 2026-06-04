Saját részvények vásárlásával fűti piacát a profitban úszó biztosító – pénzeső hullhat a részvényesek ölébe

10-15 százalékos pluszba pattant ma délelőtt a CIG Pannónia. A társaság tegnap, piaczárás után közölte, hogy 300 ezer darab saját részvényt vásárol az MRP-szervezet részére. Közel 100 millió forint érkezhet a CIG piacára.

Saját részvényeket vásárolnak / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Fókuszban a saját részvények

Holnap kezdődik a saját részvények vásárlása. Az ügylet a napi forgalom 20 százalékát teheti ki, az előző napi záróárhoz képest plusz-mínusz 10 százalékos árfolyamkorláttal.

A mostani árszinten százmillió forint körüli összeg érkezhet a piacra.

Ami némi gyógyír a részvényeseknek, hiszen a korábban 40 forintos osztalékra spekuláltak, ám végül a közgyűlés úgy döntött, hogy a tavalyi, közel 4 milliárd forint adózott eredményt tartalékba helyezik.

A kurzus a februári 390 forintról március végére 290 forintig morzsolódott. Majd 300 forint közelében oldalazott mostanáig. Ma 353 forintig szúrt fel.

A tavaszi csúszás elsődleges oka, hogy a biztosító több hullámban is együtt esett a hazai politikai papírokkal. Ami a társaság esetében nem feltétlen indokolt:

profittermelő a társaság,

lezárták a profitromboló olasz ügyeket.

Másfelől,