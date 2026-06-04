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Felfelé indult a pesti tőzsde, a forint belehúzott a nap elején – az olaj ára csökken az iráni feszültség enyhülésére

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Óvatosan optimista hangulatban indult a csütörtöki tőzsdei kereskedés itthon. A forintot az amerikai–iráni tárgyalásokról érkező, biztató hírek mellett a friss hazai kiskereskedelmi adat is erősíti.
K. T.
2026.06.04, 09:10
Frissítve: 2026.06.04, 10:26

Kedvező hírek érkeztek az amerikai–iráni tűzszüneti tárgyalásokról, Donald Trump amerikai elnök szerint ugyanis jól halad a párbeszéd a háborús felek között. A piacok pozitívan reagáltak csütörtök reggel a geopolitikai feszültségek enyhülésére: az olaj ára mérséklődött, a dollár gyengült, a forint ezzel párhuzamosan erőre kapott, és a pesti tőzsdén is emelkedéssel indult a kereskedés.

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Fotó: Vémi Zoltán

A BUX index kisebb, 0,1 százalékos emelkedéssel, 134 851 ponton rajtolt, a vezető hazai részvények közül 

  • az OTP áfolyama 0,1 százalékkal, 41 120 forintra erősödött,
  • a Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 3988 forintra került,
  • a Richter részvényei 12 000 forinton stagnáltak,
  • a Magyar Telekom papírjai pedig 0,7 százalékkal, 2676 forintra estek.

A nyugat-európai tőzsdéken is óvatosan optimista hangulatban kezdődött a kereskedés.

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A forint számára a közel-keleti feszültségek enyhüléséről szóló hírek mellett a friss, kedvező tendről árulkodó hazai kiskereskedelmi fogalomi adat is támaszt adott reggel, miután a KSH éves alapon 3,6 százalékos bővülést mutatott ki áprilisra.

A hazai fizetőeszköz külső-belső tényezőktől fűtve, erősödéssel kezdte a napot a főbb devizákkal összevetve.

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal, 355,2 forintig ereszkedett a tőzsdenyitásig.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest 0,4 százalékot javított a magyar pénz, a keresztárfolyam 305,8 forintnál járt reggel kilenc órakor.

USD / HUF árfolyam
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Éves
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A régiós devizákkal szemben is lendületet vett a forint, a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,2 százalékkal kerül kevsebbe.

Az amerikai–iráni tárgyalásokról érkező, kedvező fejlemények az olaj árában is visszatükröződnek. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára egy százalékkal, 97 dollár alá csökkent, míg a WTI típusú olajfajta jegyzése ugyancsak egy százalékkal, 95 dollárra mérséklődött hordónként.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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