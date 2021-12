Újra a minőség áll a középpontban

A szocializmus olyan volt a magyar bortörténelemben, mint az emberiség történetében a sötét középkor. A szőlészeteket és borászatokat különválasztották és államosították, ezért rengeteg szőlőt kivágtak vagy hozzá nem értés miatt tönkretettek. Az akkori magyar borkedvelők sokszor csak műborhoz jutottak, a kevés minőségi bort inkább külföldre exportálták.

A borfogyasztók szerencséjére a rendszerváltás után újra magánkézbe kerültek a földek és a borászatok, és Magyarország lassan helyreállítja megtépázott hírnevét. Az egyre fejlődő magyar borászat ugyanakkor nem csak a lelkes, elkötelezett borászoknak köszönheti felvirágzását: ezen a területen is a kereslet-kínálat elve érvényesül. Márpedig a kereslet egyre nagyobb, egyre műveltebb, és értőbb.

Mi történik a borfogyasztók körében?

Az talán mindenki számára egyértelmű, hogy a borhoz rengeteg kulturális esemény és program kapcsolódik. Bortúrák, borkóstolók, szüreti fesztiválok várják a borszerető érdeklődőket, ahol a gasztronómiai élvezet mellett lehetőség nyílik megismerkedni a szőlő termesztésével, a bor készítésével és a borkóstolás szempontjaival is. Így nem csoda, hogy a nagyközönség már egész más szemmel tekint a borokra, és egyre nő az érdeklődés a különleges ital mélyebb megismerésére.

Egy másik, kevésbé nyilvánvaló trend, hogy a jobb anyagi helyzetű vagy értelmiségi körökben szinte már elvárás a borok átfogó ismerete. Az üzleti életben az alapműveltség részévé vált a borkultúra, egy valamit magára adó üzletembernek otthon kell lennie a területen.

Már nem csak szakmabeliek végeznek sommelier tanfolyamot

Az, hogy a magyar emberek egyre szélesebb köre szeretne borszakértővé válni, nem csak a kulturális programokon való résztvevők számán és minőségi borok eladásának növekedésén látszik. Jelentősen megnövekedett ugyanis az érdeklődés a sommelier képzések iránt.

A jelenség egyik oka az, hogy manapság egy színvonalasabb étterem, szálloda vagy bár nem engedheti meg magának, hogy ne alkalmazzon sommeliert. Így vendéglátós körökben már csak a karrierépítés szempontjából is fontos a borszakértői tudás.

Egy másik, ennél is érdekesebb trend viszont, hogy a sommelier képzésekre jelentkezők számottevő része végzi el puszta érdeklődésből, hobbiból a képzést, őket valóban csak a borok iránti szeretet és kíváncsiság vezérli. Sokan egyébként ajándékba kapják a tanfolyamot: érdeklődésüket látva lepik meg őket szeretteik.

De mitől olyan vonzó egy sommelier tanfolyam?

A sommelier szakma egy rendkívül elegáns szakma, a borszakértői tudással pedig könnyű elkápráztatni a környezetünket - legyen szó egy kellemes vacsora partnerről, egy üzleti társaságról vagy akár az otthonunkba meghívott vendégekről. Arról nem is beszélve, hogy milyen fantasztikus gasztronómiai élmény, amikor a finom ételek mellé sikerül a tökéletesen harmonizáló bort kiválasztani. Éppen ezért a tanfolyam nem csak a karrierépítő vendéglátósoknak, hanem szinte mindenkinek érdekes lehet: az igényes háziasszonynak, a művelt üzletembernek de a nagy baráti társasággal rendelkező egyetemistának is.

Egy színvonalas sommelier tanfolyamon mindenki megtalálja a maga számítását, hiszen szóba kerül a szőlő termesztése, a bor-étel párosítás és a kóstoltatás szempontjai, az érdeklődők megismerhetik a magyar borvidékeket és bor szakszerű szervírozásának szempontjait is.

Végül, de nem utolsó sorban, egy színvonalas sommelier tanfolyam nem csak tudással, de élménnyel is megajándékozza az érdeklődőket. Így egyre gyakoribb, hogy baráti társaságok 2-3 fős csoportokban végzik el a képzéseket, amivel aztán az új tudás birtokában még izgalmasabbá teszik a későbbi borkulturális programjaikat.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy egyre több magyar ember már nem csak issza, de érti is a bort, és ezzel nagyban hozzájárul az egyébként is szárnyaló borkultúra további fejlődéséhez. A jelenség hátterében pedig az áll, hogy bizonyos körökben már elvárás a borok mélyebb ismerete, de a jobbnál jobb borprogramok is felébresztik a társadalom tudásvágyát.

Ezt az igényt elégíti ki maximálisan egy színvonalas borszakértő képzés