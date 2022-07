Most háborús helyzet van, ami a termelőket, a feldolgozókat, a kiskereskedőket és fogyasztókat is érinti, és ebben a helyzetben az első és legfontosabb feladat az élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása, úgy, hogy ez elsősorban hazai termelésből valósuljon meg – mondta a Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára a tárca, az Agrármarketing Centrum és a Magyar Húsiparosok Szövetsége (Hússzövetség) által szervezett nyári fogyasztásösztönző kampány nyitórendezvényén. Bár a kampány a Micsoda malacunk van címet viseli, a jelenlegi piaci helyzetben ezt – a rendezvényen elhangzott előadások alapján – legfeljebb arra lehet érteni, hogy

a magyar sertéshússzektor nagymértékben képes az önellátásra.

Az államtitkár egy 2019-es adatra hivatkozva 96 százalékos önellátottsági szintről beszélt.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

„Azt várjuk el a kiskereskedelemtől, hogy a lehető legnagyobb mértékben magyar termelésből származó sertéshúst kínáljon, ez a természetes szolidaritás a túlélést jelentheti az ágazati szereplők számára” – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a kormány a származási hely zászlóval történő jelölésének előírásával segíti a fogyasztókat.

Az év elején elkezdődött egy árkorrekció az élősertés-piacon, amivel az elmúlt időszakban a sertéshizlalásban a korábbi veszteségek után az önköltséget megközelítő árak alakultak ki. Jelenleg 60-65 százalékkal kerül többe az élősertés, mint év elején – mondta előadásában Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke. A takarmányárak növekedése azonban nem állt meg, és a nem túl rózsás terméskilátások is a további áremelkedést vetítik előre. A húsfeldolgozókat ráadásul nemcsak az alapanyag-, hanem az energia- és a bérköltségek növekedése is sújtja, ezek hatásait azonban csak részben tudták érvényesíteni áraikban. A fogyasztók eddig a tőkehús 25-30 százalékos drágulását érzékelhették, a készítményekben pedig még ennél is kisebb arányú volt az áremelkedés – idézte a KSH adatait.

Ezekből az következik, hogy további és érdemi áremelkedésre kell számítani

– nyomatékosította. Fontos, hogy a fogyasztók tisztában legyenek azzal, mennyire nélkülözhetetlen része a kiegyensúlyozott táplálkozásnak a sertéshús, a kereskedőket pedig arra kérik, hogy szolidaritás nevében segítsék a sertésszektort azzal, hogy magyar sertéshúst kínálnak.

Már tíz éve szervez hasonló, a sertéshús fogyasztását ösztönző kampányt az AMC, aminek már bőven látszik is az eredménye, hiszen azóta

évente körülbelül egy-egy kilogrammal nőtt az egy főre jutó éves fogyasztás: a 2013-as 24 kilóról 33-ra

– mondta Giczi Gergely, az AMC ügyvezető-helyettese. Az idei kampány egyébként módosult a korábbiakhoz képest, most nem lenne etikus a mennyiségi növekedésre fókuszálni. Idén egyébként három ilyen akcióval számolhatunk: az első volt farsang idején, a második indult ma, a grilltermékeket a középpontba helyezve, a harmadik pedig a karácsonyi időszakban lesz. A mostani kampányban visszatértek az áruházi promócióhoz, és négy áruházláncban kóstoltatnak sertéshúsból készült termékeket, illetve két flashmobot is tartanak, „gerillagrillezéssel”.