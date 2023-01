Hamarosan a késztermékek árában is érezhető lesz a gabonák árának esése: a kukoricánál, a búzánál, az árpánál és a napraforgónál is megindult az árcsökkenés az utóbbi időben, még ha Magyarországon lassabban is, mint Európa más részein – mondta a Növekedés.hu portálnak Kiss Péter, a Gabonaszövetség elnöke.

Fotó: Hüvösi Csaba / Nógrád Megyei Hírlap

A magas belföldi árak miatt olcsóbb külföldről beszerezni az alapanyagokat, így kerülhet a hazai piacokra a silányabb minőségű ukrán liszt, ahogy arról korábban a Világgazdaság beszámolt. Kiss Péter szerint a csomagolt liszt esetében a reális kilónkénti ár – a kiskereskedők hasznával is kalkulálva – nagyjából 300-305 forint körül alakulna.

Kiss Péter szerint a még érvényben lévő ársapkának véleménye szerint nem igazán volt értelme. Csak bezavart a piaci működésbe és a gazdasági folyamatokba, úgy, hogy pozitív hatása nem nagyon volt.

A korlátozás főleg a kiskereskedőket szorongatta meg, közülük is elsősorban a kis méretű, vidéki boltokat. Nem véletlen, hogy a kiskereskedők száma elkezdett apadni itthon

– mondta Kiss Péter, kiemelve: az import miatt nem kell aggódni azon, hogy a következő betakarításig biztosított-e a hazai állatállomány takarmányellátása. Ugyanakkor hozzátette: a liszt- és a takarmánygyártás is energiaigényes, így nagy kérdés, merre mozog majd a gáz és a villanyáram ára.