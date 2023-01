Egyre mélyebb gödörbe süllyednek a spanyol citrustermelők, köztük a világon második legtöbb terméket hozó mandarinültetvények művelői is, akik egyre inkább kiszorulnak az exportpiacokról. Ráadásul a legfrissebb becslések is a spanyol mandarin termelésének visszaeséséről szólnak: az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) előrejelzése szerint az EU mandarintermelése 5 százalékkal, 3,01 millió tonnára csökkenhet a 2022–2023-as gazdasági évben. Jól jelzi a spanyol citrustermelők relatíve rosszab helyzetét, hogy ezen belül Spanyolországban 10 százalékos lesz a csökkenés, míg Olaszországban az előző szezonhoz hasonló termés várható. Az Európai Bizottság adatai szerint egyébként Spanyolországban a mandarin ára 34 százalékkal emelkedett tavaly 2022. október és december között, az egy évvel korábbihoz mérve.

Fotó: Getty Images

A spanyol termelésvisszaesés összefüggésben van azzal is, hogy a termelők nem bírják a költségnövekedéseket. Spanyolország legnagyobb zöldség- és gyümölcstermelő körzeteiből származó adatok szerint a mandarin és a citrom előállítási költsége az elmúlt egy évben – a műtrágya és az energia brutális drágulása miatt – jelentősen megemelkedett, a tavalyi év átlagában 50, illetve 70 centtel kellett számolniuk a termelőknek.

Ezt a 43, illetve 100 százalékos költségnövekedést a termelők nem tudják érvényesíteni a fogyasztóknál.

Ráadásul tavaly az április közepe utáni hetekben folyamatosak voltak a rendkívüli időjárási események Spanyolország déli és délkeleti régióiban, és az özönvízszerű esőzések elsősorban a környékbeli citrus-, mandula- és olívaültetvényeket károsították.

A spanyol citrus- és általában a zöldség- és gyümölcstermelők uniós és belpiaci pozíciói is gyengültek. A spanyol vámhivatal (FEPEX) adatai szerint 2022 első tíz hónapjában 772 millió euró értékben érkezett marokkói zöldség és gyümölcs Spanyolországba, ami 20 százalékos bővülés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Összességében is növekedett az import: tavaly október végéig Spanyolország 2,06 milliárd euró értékben hozott be zöldségeket és gyümölcsöket az EU-n kívüli országokból. A harmadik országokból származó import értékben 14 százalékos növekedést mutatott 2021 azonos időszakával összevetve, és a 3,05 milliárd eurós teljes zöldség-gyümölcs behozatal kétharmadát tette ki – idézte a FEPEX adatait a FruitVeB.

Az EU27 országai összesen 990 millió euró értékben szállítottak zöldségféléket és gyümölcsöket Spanyolországba, értékben 15 százalékos volt a bővülés 2021 azonos időszakához képest, de például a legnagyobb beszállító Franciaország 30 százalékkal bővítette spanyol exportját.

A világpiacon is meghatározó a spanyol mandarintermelés

A spanyol mandarin exportpozícióinak gyengülése érzékenyen érinti a mediterrán országot, hiszen a világ legnagyobb mandarintermelő országainak sorában – a FAO által legutóbb közölt, 2019-es adatok szerint – Kína után és Törökország előtt a második helyet foglalta el a maga 1,8 millió tonnás termelésével, ami egyébként a kínai termésmennyiség kevesebb mint egytizede.

A legtöbb mandarint exportáló országok között viszont nagy előnnyel Spanyolország lett az első: az ibériai ország 1,4 millió tonnát vitt külföldre,

míg Törökország ennek alig csak valamivel több mint a felét, 752 ezer tonnát, a harmadik Kína pedig 640 ezer tonnát.

A spanyol mandarinexport csökkenése nem befolyásolta az ezekhez a mennyiségekhez képest szerény magyar importot: a KSH adatai szerint ugyanis Magyarország mandarinbehozatala 1 százalékkal 4,22 ezer tonnára bővült 2022 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A Budapesti Nagybani Piacon pedig a mandarin nagykereskedelmi ára 17 százalékkal, kilónként 735 forintra, a kis méretű, mag nélküli klementiné pedig ezt jóval meghaladó mértékben, 56 százalékkal, 680 forintra drágult az egy évvel korábbihoz képest.

Felgyorsult a citrom árának emelkedése

Az USDA szerint az EU citromtermése az előző szezonhoz képest 9 százalékkal mérséklődik a 2022–2023-as gazdasági évben, és 1,56 millió tonnára csökkenhet. Spanyolország az uniós citrompiacot is uralja, hiszen a termelés 65 százalékát adja, de a mandarintermeléshez hasonlóan itt is látványos, 10 százalékos csökkenés várható. A spanyol citrustermelők európai átlagnál nehezebb helyzetét jelzi, hogy eközben Olaszországban 7,2, Görögországban pedig 2 százalékos növekedésre számítanak. Az Európai Bizottság adatai szerint a folyó gazdasági év eddig eltelt időszakában Spanyolországban 37 százalékos volt a citrom árának emelkedése, az ár pedig kilónként 1,24 euró.

Az egekbe löki a citrom és a narancs árát az uniós szigor A hirtelen szigorodó uniós szabályok szinte lehetetlenné teszik a citrusfélék dél-afrikai importját.

A magyar citrombehozatal tavaly október végéig 3 százalékkal, 13,3 ezer tonnára nőtt, nagykereskedelmi ára pedig 14 százalékkal volt magasabb (622 forint kilogrammonként), mint egy esztendővel korábban – áll az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb jelentésében. Az idei első két hétben az áremelkedés üteme megduplázódott, és a nagybani piaci árak szerint az előző év azonos időszakához képest 31 százalékkal, 674 forintra emelkedett kilogrammonként. Ehhez hasonlóan a lime nagykereskedelmi árának emelkedésében is gyorsulás figyelhető meg: a tavalyi éves 1350 forintos ár 35 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, 2023 első két hetében az egy évvel korábbihoz képest pedig 60 százalékkal, kilogrammonként 1495 forintra emelkedett.

Nagyot zuhan a spanyol narancstermelés is

A legnagyobb mértékű csökkenést a narancstermelésben várja az USDA: az előrejelzés szerint 13 százalékkal 5,85 millió tonnára esik vissza az EU produktuma a 2022–2023-as gazdasági évben. Spanyolországban 20 százalékkal eshet a termés, Olaszországban viszont nem várható lényeges változás. Portugáliában 20-30 százalékos csökkenést, míg Görögországban 4 százalékos növekedést jeleztek előre. Az Európai Bizottság adatai szerint a folyó gazdasági év eddig eltelt időszakában Spanyolországban az egy évvel korábbihoz képest 17 százalékkal emelkedett a narancs ára (kilogrammja 66,6 eurócentre).

Itthon az AKI adatai szerint ennél intenzívebb, 22 százalékos volt a narancs nagykereskedelmi árának emelkedése (572 forint), az import viszont 17 százalékkal, 14,8 ezer tonnára csökkent 2022 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A budapesti nagybanin 22 százalékkal (kilónként 572 forintra) emelkedett a narancs ára tavaly az egy esztendővel korábbihoz viszonyítva, míg az idei év első két hetében 22 százalékkal volt magasabb (598 forint) a narancs ára, mint egy évvel korábban.