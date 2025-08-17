Deviza
EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06% EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Lövöldözés volt Brooklynban: halálos áldozatokról és és sérültekről számolt be a New York-i rendőrség

null
alkoholmentesség
Z-generáció
energiaárak
sörfőzde
infláció
sörfogyasztás

Német söripar: válságban a több évszázados hagyomány – a fiatalok hátat fordítanak a sörnek

Már több tucat sörfőzde zárt be, és a nem alkoholos sör vált az utolsó menekülőúttá. A német söripar egyre nagyobb nyomás alatt van: az infláció és a magas energiaköltségek mellett a fiatal generációk alkoholellenes trendje is megroppantja a piacot.
VG
2025.08.17., 13:03

Tovább mélyül a német söripar válsága: egyre több főzde zár be, miközben a fiatalok a fitnesz és az egészségtudatosság jegyében hátat fordítanak a sörnek. A nagy gyártók pedig már csak az alkoholmentes piacban látják a jövőt.

Beer in a German supermarket német söripar
A német söripar egyre nagyobb nyomás alatt van: az infláció és a magas energiaköltségek mellett a fiatal generációk alkoholellenes trendje is megroppantja a piacot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A bajorországi Lang-Brau sörfőzde több mint 170 évet élt meg, túlélte a két világháborút és a vasfüggöny árnyékát is. Most azonban a 12 millió eurós korszerűsítési költségekkel szemben már nem volt esélye: tavaly nyáron végleg lehúzták a rolót.

A sörfőzdék sokat kibírnak, de amikor az eladások csökkennek és a költségek emelkednek, nincs mozgástér a hosszú távra

– mondta Richard Hopf, a családi cég vezetője a Bloombergnek.

A Lang-Brau története egy szélesebb válság része. A német statisztikai hivatal szerint 2025 első fél évében 6,3 százalékkal esett vissza a sörtermelés – új mélypontot állítva be. A fogyasztás 2000-ben még fejenként 126 liter volt, ma átlagosan 88 liter. Közben 2023 és 2024 között 52 főzde zárt be az országban – ez a legnagyobb csökkenés három évtizede.

Nem isznak a fiatalok, szenved a német söripar

A trend egyik fő mozgatórugója a Z generáció: a 1997 és 2012 között született fiatalok körében a sör már nem mindennapi ital, inkább alkalmi luxus. Sokan teljesen elutasítják az alkoholt, vagy ha isznak, inkább az alkoholmentes verziót választják. A közösségi médiában pedig fitneszinfluenszerek sorra emelik ki, hogy az alkohol hátráltatja a zsírégetést és az izomépítést.

Az iparág alkalmazkodni próbál: már több mint 800 féle alkoholmentes sört kínálnak Németországban, és a termelés az elmúlt évtizedben közel duplájára nőtt. A nagyok, mint a Krombacher, komoly beruházásokkal fejlesztették ki alkoholmentes söreiket.

Nem hisszük, hogy az alkoholos fő termékünk nagy növekedést érne el a jövőben. A valódi növekedési terület a gyenge vagy alkoholmentes sör

– mondta a cég szóvivője.

A kisebb főzdék viszont sokszor nem tudják megfizetni a bonyolult gyártási eljárást. Egy professzionális berendezés akár egymillió euróba is kerülhet, amit egy helyi családi sörfőzde képtelen előteremteni. Emiatt sokan a fermentáció leállításával készítenek alkoholmentes sört – olcsóbb, de az íz gyakran édesebb, kevésbé közelít a hagyományoshoz. Ez pedig versenyhátrány egy telített piacon, ahol a nagy gyártók gyorsan foglalják el a polcokat.

A német sörkultúra, amely évszázadokon át identitásképző erő volt, látványos átalakuláson megy keresztül. A közönség öregszik, a fiatalok pedig inkább az egészséges életmódot választják. A túlélés kulcsa az alkoholmentes irány, de a belépési küszöb egyre magasabb. A következő években várhatóan még több kisebb főzde zárhat be, miközben a nagy szereplők megerősítik pozíciójukat a „sör nélküli sör” piacán.

Már a sör sem fogy a németeknél, történelmi mélyponton az értékesítés

Csökken a sör értékesítése Németországban, a visszaesést a német társadalom elöregedésével, az egészségtudatos életmód előretörésével és a fiatalok változó fogyasztási szokásaival magyarázzák. Ellenben az alkoholmentes sörök értékesítése nő, a termelés tíz év alatt majdnem megduplázódott.

 

Energiaválság

Energiaválság
1014 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
BGYH

Csalódás a kánikulában: miért csak a nyár végén nyitották meg a főváros új szabadstrandját?

Túl sok időt vesz igénybe a fürdők engedélyeztetése a fővárosban. Budapestnek a Duna visszafoglalásából nem sok minden valósulhatott meg.
2 perc
vihar

Hőségrekord és viharok: extrém időjárás sújtja az országot – trópusi éjszakák Budapesten, káosz az utakon

A szélsőséges időjárás az utakon és a szabadban egyaránt komoly kihívásokat hozott.
4 perc
Karácsony Gergely

Budapest nem csak önmagára vert rá, hanem mindenkire: ilyen busztüzek voltak Európában – és a magyar fővárosban

A főpolgármesternek duplán igaza van abban, hogy példátlan.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu