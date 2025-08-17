Német söripar: válságban a több évszázados hagyomány – a fiatalok hátat fordítanak a sörnek

Tovább mélyül a német söripar válsága: egyre több főzde zár be, miközben a fiatalok a fitnesz és az egészségtudatosság jegyében hátat fordítanak a sörnek. A nagy gyártók pedig már csak az alkoholmentes piacban látják a jövőt.

A német söripar egyre nagyobb nyomás alatt van: az infláció és a magas energiaköltségek mellett a fiatal generációk alkoholellenes trendje is megroppantja a piacot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A bajorországi Lang-Brau sörfőzde több mint 170 évet élt meg, túlélte a két világháborút és a vasfüggöny árnyékát is. Most azonban a 12 millió eurós korszerűsítési költségekkel szemben már nem volt esélye: tavaly nyáron végleg lehúzták a rolót.

A sörfőzdék sokat kibírnak, de amikor az eladások csökkennek és a költségek emelkednek, nincs mozgástér a hosszú távra

– mondta Richard Hopf, a családi cég vezetője a Bloombergnek.

A Lang-Brau története egy szélesebb válság része. A német statisztikai hivatal szerint 2025 első fél évében 6,3 százalékkal esett vissza a sörtermelés – új mélypontot állítva be. A fogyasztás 2000-ben még fejenként 126 liter volt, ma átlagosan 88 liter. Közben 2023 és 2024 között 52 főzde zárt be az országban – ez a legnagyobb csökkenés három évtizede.

Nem isznak a fiatalok, szenved a német söripar

A trend egyik fő mozgatórugója a Z generáció: a 1997 és 2012 között született fiatalok körében a sör már nem mindennapi ital, inkább alkalmi luxus. Sokan teljesen elutasítják az alkoholt, vagy ha isznak, inkább az alkoholmentes verziót választják. A közösségi médiában pedig fitneszinfluenszerek sorra emelik ki, hogy az alkohol hátráltatja a zsírégetést és az izomépítést.

Az iparág alkalmazkodni próbál: már több mint 800 féle alkoholmentes sört kínálnak Németországban, és a termelés az elmúlt évtizedben közel duplájára nőtt. A nagyok, mint a Krombacher, komoly beruházásokkal fejlesztették ki alkoholmentes söreiket.

Nem hisszük, hogy az alkoholos fő termékünk nagy növekedést érne el a jövőben. A valódi növekedési terület a gyenge vagy alkoholmentes sör

– mondta a cég szóvivője.

A kisebb főzdék viszont sokszor nem tudják megfizetni a bonyolult gyártási eljárást. Egy professzionális berendezés akár egymillió euróba is kerülhet, amit egy helyi családi sörfőzde képtelen előteremteni. Emiatt sokan a fermentáció leállításával készítenek alkoholmentes sört – olcsóbb, de az íz gyakran édesebb, kevésbé közelít a hagyományoshoz. Ez pedig versenyhátrány egy telített piacon, ahol a nagy gyártók gyorsan foglalják el a polcokat.