Fejlesztettek az élelmiszeriparosok is Az AKI jelentéséből kiderül az is, hogy az élelmiszeriparban nagyobb a különbség az egyéni és a társas vállalkozások hitelállománya között, mint a mezőgazdaságban, ami nem meglepő, tekintve, hogy ez az eltérés jellemző a termelésre is. Az egyéni vállalkozásként működő feldolgozók 6,6 milliárd forintos hitellel rendelkeznek, ez 9,3 százalékkal, 0,7 milliárd forinttal volt kevesebb az előző év azonos időszaki értékénél. Az élelmiszeripari társas vállalkozások hitelállománya – az elmúlt öt évhez hasonlóan – tovább nőtt, 2022 negyedik negyedévének végére pedig elérte a 711,3 milliárd forintot, ami az előző év azonos időszakához képest 5,8 százalékos növekedés.