„A Coop Rally figyelemmel kísérése azért is fontos számomra, mert a minisztériumban is az a felelősségünk, hogy a termőföldtől az asztalig kísérjük végig a termelők, az élelmiszer-feldolgozók munkájának eredményét – mondta Nagy István agrárminiszter a Coop Rally záróeseményén. – A rali pedig segít ráirányítani a figyelmet arra, hogy mennyi munkára van szükség ahhoz, hogy a jó minőségű, hazai élelmiszerek mindig elérhetők legyenek. Tudatos vásárlókra van szükség, akik keresik a magyar termékeket.”

Nagy István hálás a Coopnak, amiért náluk 85 százalék fölötti a magyar termékek aránya

A fő kérdés persze az, megéri-e a magyar termékek mellett dönteni, amire szerinte határozott igen a válasz, ha ugyanis csak egy picit hátralépünk az időben, láthatjuk, hogy a biztonságot a magyar termékek jelentik, hiszen volt olyan időszak, amikor a termékforgalom előtt is lezárultak a határok. Ami messziről jön, és még mindig olcsóbb, mint a hazai termék, akkor azon érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon tényleg nyugodtan lehet-e fogyasztani. A miniszter elmondta azt is, hogy hálás a Coop üzletláncnak, mert üzleteikben 85 százalék feletti a hazai termékek aránya.

Azon dolgozunk, hogy a Magyarországon jelen lévő összes kiskereskedelmi hálózat, mind a magyar, mind a multinacionális hálózatok is legalább ezt a szintet érjék el

– tette hozzá.

A magyar mezőgazdaság helyzetéről elmondta, hogy a tavalyi rendkívüli aszály miatt az elmúlt évi termelékenységi adatok nem adnak reális képet az ágazatról, a 2021-es számok pedig már inkább. Az utóbbiak alapján az egy hektárra jutó hozzáadott értéke 764 euró, az unióban ez a 18. legjobb eredmény. Ez meghaladta például Svédország, Lengyelország és Csehország értékét is. Fontos kiemelni, hogy míg 2010-ben a magyar termelékenység az uniós átlag 41 százaléka volt, 2021-ben pedig már a 64 százaléka. Magyarország nagyon jól áll az önellátási képességben is, amihez az elmúlt évek fejlesztései is hozzájárultak. A magyar élelmiszer-gazdaság szinte minden fontosabb termékkategóriában majdnem annyit vagy többet termel, mint a hazai fogyasztás. Néhányat kiemelt, és elmondta, hogy a legfrissebb – a 2019 és 2021 közötti állapotokat mutatói szerint napraforgó-étolajól a termelés fogyasztás 3,25-szorosan haladta meg a fogyasztást, míg a baromfihúsnál ez 1,58-szoros, a zöldségeknél 1,28-szoros, a lisztnél pedig 1,17-szoros volt.

A kiskereskedelmi vállalkozásokat, az élelmiszergyártókat, a termelőket és az élelmiszer-kereskedelem különböző szereplőit ért kihívásokról beszélt Pekó László, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke, megemlítve a Covidot, az ukrajnai háborút, az energiaválságot, aztán az inflációt és az azzal járó költségnövekedéseket.

Ebből a helyzetből a Coop és a beszállító élelmiszeripari gyártó cégek, valamint a termelők összefogása jelenti a kiutat

– szögezte le. Köszönetet mondott a magyar kormánynak a Magyar falu program elindításáért, amelynek keretében a cégcsoport kistelepülési üzletfejlesztéseinél a Coop ötmilliárd forintos önerejéhez hétmilliárd forintos állami támogatás társult. Ennek köszönhetően újítottak meg 461 Coop-üzletet, amivel mintegy 450 ezer, kistelepülésen élő ember életkörülményeit javították.

Indul a Coop Rally – 2200 milliárd forintnyi magyar termék előállítói és értékesítői versenyeznek Továbbra is a magyar termékek népszerűsítése a cél.

Az idei Coop Rallyn öt nyugat-magyarországi vármegyében (Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém), illetve Budapesten nyolc állomást (hat élelmiszeripari gyártócéget és két Coop-tagvállalatot) látogatott meg a mezőny. A versenyen közel háromszázan vettek részt, akik hazai élelmiszeripari, kiskereskedelmi, szolgáltató és médiacégeket képviseltek. A résztvevők a hazai élelmiszer-kereskedelmi piacon évi mintegy 2200 milliárd forintot kitevő termékértékesítést, és a COOP csoporttal együtt több mint 30 ezer munkavállalót fednek le. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hagyományokra épülő innovatív hazai élelmiszer-előállítás értékeire és a magyar termékek vásárlásának fontosságára. A 17. Coop Rallyt az ajkai Polus Sütő Kft. csapata nyerte, az Agrárminisztérium különdíját pedig a Gyermelyi Zrt. kapta meg.