A terméshozamok megfelelőek a Dunántúlon, a kalászosok, a repce, a napraforgó, a szója és a kukorica jól teljesített, igaz, az utóbbi betakarítása még ezután következik – adott áttekintést a Zaolnak Varga Zsolt, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének elnöke. Az alföldi gazdálkodók helyzete is jobb, hiszen a tavalyi nagy aszályt követően idén ott is volt a csapadék, ami már a terméseredményeikben is megmutatkozott – tette hozzá.

Hiába teljesített jól a napraforgó a Dunántúlon, a nyomott árak miatt sok a veszteséges termelő

Fotó: Cseh Gábor

Ez rendben is lenne, ha nem sújtaná a magyar agráriumot az a gazdasági krízis, amelyet az Ukrajna felől bejövő termény- és késztermékdömping okoz. Óriási mennyiségről beszélhetünk, abból adódóan, hogy az ukrán mezőgazdasági termelés volumene egyszerűen felülmúlja hazánkét – fejtette ki.

A jelenlegi helyzet gyakorlatilag leállította a terménypiacot. A magyar termelőknél nagyok a készletek, mert nem tudják eladni. Ezt csak fokozza a terményfelvásárlási árak drasztikus visszaesése

– ecsetelte.

Valamennyi szántóföldi növény esetében folyamatos csökkenés tapasztalható, ami azt eredményezi, hogy több kultúra esetében veszteséges a termelés. Az ágazatnak eléggé kedvét veszi ez, mert valamennyi szereplő: a termelő mellett a gyártó, az inputforgalmazó és a kereskedő is érintett benne. A hazai mezőgazdaság jövedelemtermelő képességét mindez együttesen gyengíti – adott hangot aggodalmának a szakember.

A jövő kétséges, a következő két év biztosan nehéz lesz. Mindenki keresi a megoldást, a kiutat, esetleg a termelési struktúra megváltoztatását. Hazánk mezőgazdasági szerkezete adott, talajviszonyai, éghajlata, időjárása alapján búza, árpa, napraforgó, szója és kukorica nagyüzemi termesztésére alkalmas. Az alternatív kultúrák szegmense kicsi, kevés rá a tapasztalat, így sok esetben a jövedelmezőségüket is nehéz megjósolni – mondta.