Az ukrán import okozta gabonapiaci válság és a három évtizede nem látott inputanyag-áremelkedés mellett a mezei pockok elszaporodása is tovább nehezíti a hazai szántóföldi növénytermesztés helyzetét – írja közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A szapora pockok hatalmas károkat képesek okozni a növénykultúrákban.

Fotó: Shutterstock

Hiába volt tehát idén kegyes az időjárás a hazai mezőgazdasági termelőkhöz, a tavalyi rendkívüli aszályos esztendő után ebben az évben az ukrán gabona és más mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékek korlátlan beáramlása miatt zuhanó terményárak ellehetetlenítik a gazdaságok működését.

A mélyen az önköltségi szint alatt lévő gabonapiaci árak súlyos veszteségként jelennek meg a termelőknél, akik koronavírus-járvány, majd az orosz–ukrán háború okozta nehézségek miatt már korábban felélték a tartalékaikat,

és három évtizede nem tapasztaltak olyan mértékű inputanyag-áremelkedést, mint amivel az elmúlt két évben szembe kellett nézniük – írta le a drámai helyzetet a NAK.

A termelők dolgát eközben a szántóföldeken elszaporodott mezei rágcsálók is megnehezítik. A mezei pocok folyamatos rágásával számtalan növényt tönkretesz, ezért veszélyes károsítónak számít. A kamarához érkezett termelői jelzések alapján

a rágcsálók elszaporodása számos kultúrában jelentős kárt okozott az idén, egyes helyeken 60-100 százalékos pusztítást hagynak maguk mögött a pockok.

Az elmúlt időszakban több tényező is kedvezett a rágcsálók elszaporodásának. A hosszú ősz, az enyhe, száraz, csapadékszegény tél és a korai tavaszodás is kedvező feltételeket teremtett a pockoknak. Emellett az agrotechnika változása is felelőssé tehető az invázióért.

Az európai uniós agrártámogatások feltételrendszerének változása miatt előtérbe került a forgatás nélküli talajművelés, a tarlóhántás elmaradása, a területek ugaroltatása. Így a pockok járatait nem bolygatják meg a termelők, és korlátlanul szaporodhatnak a rágcsálók.

A pocok rendkívüli szaporaságát jellemzi, hogy egy pár szaporulata egy évben akár 150-200 egyed is lehet, azaz egy populáció képes megszázszorozni magát.

A hatóság két készítményt engedélyezett a mezei pocok gyérítésére, ezekkel a szerekkel azonban csak a járatokban lehet védekezni, felületkezelésre nem használhatók. A NAK szerint azonban a már engedéllyel rendelkező szerekkel az idei pocokinvázió ellen nem lehet eredményesen védekezni, a köztestület ezért azt kéri a hatóságoktól, hogy szélesítsék ki a védekezés lehetőségeit, hogy megakadályozható legyen a mezei pockok a mostaninál is súlyosabb kártétele a hazai termőföldeken.