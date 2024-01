Fotó: Unger Tamás / Vas Népe

A kormány 2024-ben is megvédi Magyarország élelmiszer-szuverenitását és a magyar gazdák érdekeit – jelentette ki az agrárminiszter a Facebook-oldalára feltöltött videós bejegyzésben szombaton.

Nagy István úgy fogalmazott, hogy ez stratégiai és nemzetbiztonsági szempontból is kiemelt fontosságú.

A kormány és a gazdák szövetsége olyan szilárd és biztos alapot teremt, amelyre bátran lehet építeni 2024-ben is – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy közös erőfeszítésekkel, a nehéz piaci és gazdasági helyzetben is sikerült a termelők finanszírozásának hátterét biztosítani.

Az új agrárpályázatok megindításával tovább erősödhet a magyar gazdaságok versenyképessége, amely a magyar élelmiszerellátás megerősítéséhez is szükséges

– hangoztatta.

A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy az orosz–ukrán háború miatt megváltozott agrárpiaci folyamatok arra késztetnek, hogy minden lehetséges uniós fórumon fellépjenek a magyar gazdák érdekeinek védelmében. Meggyőződése szerint ez az egész európai élelmiszer-szuverenitás megőrzését is szolgálja.

Nagy István szerint Ukrajna esetleges felvétele az Európai Unióba rosszul van előkészítve, és sok kárt okozhat a gazdáknak, veszélyeztetné az európai termelők megélhetését, tekintettel arra, hogy az európai gazdák nem tudnak versenyezni „a nyugati nagytőke tulajdonában álló és több százezer hektáron termelő ukrán gazdaságokkal”, amelyek – a miniszter megfogalmazása szerint – jóval enyhébb szabályok szerint termelhetnek.

A tárcavezető ismertette, hogy 2023-ban a magyar gazdálkodóknak 1300 milliárd forintnyi támogatást nyújtottak, ez „soha nem látott összeg”, és óriási segítséget jelent a magyar vidék számára, 2027-ig pedig további 2900 milliárd forintnyi forrás áll a magyar vidék, az agrárium és az élelmiszer-előállítás rendelkezésére, ugyanis a 600 milliárdos uniós vidékfejlesztési támogatást a kormány további 2300 milliárddal egészíti ki.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld



A miniszter arról is beszélt, hogy a magyar mezőgazdaság mindig akkor volt erős, amikor szereplői ügyesen alkalmazkodtak az őket körülvevő környezet változékonyságához, ezt az alkalmazkodást pedig 2024-ben a piaci szereplők közötti valós, érdekalapú és tartós együttműködésekkel kell kiegészíteni, hiszen "jóval nagyobb és erősebb nemzetközi gazdasági erőkkel szemben kell megnyerni a versenyt".

A kormány politikája, a következő időszak agrárpolitikai lépései és intézkedései ebben kívánnak ösztönzést és segítséget nyújtani az ágazat szereplői számára - tette hozzá.

Nagy István szerint nem lehetnek eléggé hálásak a magyar gazdáknak, hiszen munkájuknak köszönhetően képes a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar ellátni friss és biztonságos élelmiszerrel a magyar családokat, az egész országot.