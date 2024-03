Jól jön a juhászoknak a húsvét és a ramadán Az európai piacon egyre erősödő kereslet tapasztalható a juhhúsra, amit a korai húsvéttal egybeeső muszlim ramadán ünnep is tovább növel. A legtöbb könnyű bárány az idén is Olaszországba kerül, de jelentős a francia, a német, a belga és a holland kereslet is a magyar bárányok iránt.