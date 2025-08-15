Mi történt? Máris borult a Trump–Putyin-találkozó menetrendje: nem akkor tartják, mint eredetileg mondták

Újabb részletek derültek ki az alaszkai Trump–Putyin-találkozóról, miután a Fehér Ház csütörtöki sajtóközleménye szerint a tárgyalás helyi idő szerint mégsem délelőtt 11:30-kor, hanem 11 órakor (magyar idő szerint este 9-kor) kezdődik majd Anchorage városában.

A Trump–Putyin-találkozóra figyel az egész világ / Fotó: AFP

Az is kiderült, hogy meddig tarthat a Trump–Putyin-találkozó

A Reuters összefoglalója szerint azt is lehet már tudni, hogy Donald Trump amerikai elnök a keleti parti idő szerint már hajnali 6:45-kor (magyar idő 12:45-kor) útra kel az alaszkai találkozóra, míg a hazaindulásának időpontját helyi idő szerint délután 5:45-re (magyar idő hajnali 3:45) tűzték ki. Ebből arra is lehet következtetni, hogy

az ukrajnai háború lezárását célzó csúcstalálkozó, melyen azért más témák, például az amerikai–orosz gazdasági kapcsolatok is felmerülnek majd, mintegy hat órán át tarthatnak.

A Trump–Putyin-találkozó programját korábban a Kreml is közzétette, ám az oroszok fél órával későbbi kezdésre számítottak, és nem tudni egyelőre, hogy miért változott a menetrend. A legújabb információk azt nem módosították, hogy először Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök négyszemközt tárgyalnak, amit később a teljes delegációk megbeszélése követ majd. Az a terv sem változott, hogy a találkozó végén a két elnök közös sajtótájékoztatón számol be a fejleményekről.

Óriási a tét az alaszkai csúcstalálkozó

A 2021 óta első amerikai és orosz elnök közötti csúcstalálkozó tétje óriási, hiszen a több mint három éve tartó orosz–ukrán háború lezárására is karnyújtásnyi közelségbe kerülhet, ugyanakkor a héten Trump már igyekezett hűteni némiképp a várakozásokat, mondván főként információkat szeretne gyűjteni a konfliktus rendezésének lehetséges módjáról. Az amerikai tűzszüneti javaslatot eddig Ukrajna támogatta, ám Oroszország elzárkózott a fegyverszünettől.

Trump a múlt hónapban ultimátumot is adott a tűzszünetre Moszkvának, ami ugyan lejárt, de az ígért másodlagos vámok nem léptek életbe, helyette viszont létrejöhetett a Trump–Putyin-találkozó.