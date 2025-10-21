Brüsszel vajmi keveset tanult a 2023-as gabonaválságból: a magyar gazdák jogosan tiltakoznak a szabályozatlan ukrán import ellen

Lassan az utolsó akadály is elhárul a vitatott uniós–ukrán agrármegállapodás elől, miután az Európai Tanács is megszavazta az egyezményt. A tagállamok közül egyedül Magyarország és Szlovákia voksolt nemmel a javaslatra. A most elfogadott tervezet jelentős engedményeket tesz az ukrán félnek, amelyek a magyar agrárszervezetek szerint végzetes következményekkel járhatnak az uniós piacra nézve, különösen annak fényében, hogy a háborús helyzetre hivatkozó korábbi átmeneti liberalizáció helyett Brüsszel már határozatlan időre nyitná meg a piacot.

A gazdák jogos és megalapozott kritikával illették Brüsszel tervezetét / Fotó: Mediaworks (illusztráció)

Úgy tűnik, hogy Brüsszelt nem érdeklik a magyar gazdák

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) részletesen is bemutatta, mit jelentenek a gyakorlatban a megemelt kvóták. A háború előtti szinthez képest a méz behozatala a hatszorosára, a cukoré az ötszörösére, a tojásé pedig a háromszorosára nőhet.

A baromfi esetében az importkvóta 120 ezer tonnára emelkedik, de a kukorica esetében a helyzet még ennél is súlyosabb: bár létezik rá kvóta, a vám mértéke nulla százalék, ami a gyakorlatban a korlátlan behozatal lehetőségét teremti meg.

Azt is aggasztónak tartják, hogy a gombakereskedelmet teljesen liberalizálják, ami azonnali piaci zavarokat okozhat, különösen az Ukrajnával szomszédos tagállamok piacán.

Az agrárszervezetek emlékeztetnek, hogy az ukrán import korlátlan beengedése már a 2023-as gabonaválság idején is letörte a felvásárlási árakat Európában. Azt a helyzetet végül csak az olyan, Ukrajnával szomszédos államok egyoldalú importtilalma tudta ideiglenesen orvosolni, mint Magyarország, Lengyelország vagy Románia.

A megállapodás élelmiszer-biztonsági kockázatait a NAK és a Magosz szerint az uniós szabályozás naivitása tetézi.