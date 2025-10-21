Óriási brüsszeli fordulat: a háborúpárti európai kemény mag mégiscsak támogatja Trump béketervét – a jelenlegi frontvonal lehet az új határ

Finnország kiadta Zelenszkij elnök, Starmer miniszterelnök, Merz kancellár, Macron elnök, Meloni miniszterelnök, Tusk miniszterelnök, Von der Leyen elnök, Costa elnök, Store miniszterelnök, Stubb elnök és Frederiksen miniszterelnök közös nyilatkozatát Ukrajna békéjéről.

Ursula von der Leyen is részt vesz az új szövetségben, amelyet az ukrajnai béke sürgetésére alapítottak / Fotó: Anadolu via AFP

Ukrajna védelmében a tehetetlenség ellen

Mindannyian egységesen támogatjuk az ukrajnai nép által megérdemelt igazságos és tartós béke iránti vágyunkat.

A kormány- és államfők kijelentésükben határozottan támogatták Donald Trump amerikai elnök álláspontját, miszerint a harcoknak azonnal véget kell vetni, és a jelenlegi kontaktvonalnak kell a tárgyalások kiindulópontjának lennie.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Orosz taktika az ukrán stratégiával szemben

Oroszország halogató taktikája újra és újra bebizonyította, hogy Ukrajna az egyetlen fél, amely komolyan törekszik a békére. Mindannyian láthatjuk, hogy Putyin továbbra is az erőszakot és a pusztítást választja.

Ezért egyértelmű számunkra, hogy Ukrajnának a lehető legerősebb pozícióban kell lennie – a tűzszünet előtt, alatt és után egyaránt. Fokoznunk kell a nyomást Oroszország gazdaságára és védelmi iparára, amíg Putyin készen nem áll a békére. Olyan intézkedéseket dolgozunk ki, amelyekkel teljes mértékben kihasználhatjuk Oroszország befagyasztott állami vagyonát, hogy Ukrajna megkapja a szükséges forrásokat.

A vezetők a héten bejelentették, hogy találkoznak az Európai Tanácsban az új „szövetség” formájában, hogy megvitassák, hogyan lehet ezt a munkát előrevinni és tovább támogatni Ukrajnát.