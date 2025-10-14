Ursula von der Leyen kimondta, melyik ország lesz az Európai Unió következő tagja: Ukrajnának ez nagyon nem fog tetszeni – "Most érkezett el az idő"

Montenegró európai uniós tagsága karnyújtásnyira van, és most érkezett el az idő, hogy az Adria-parti ország a lehető leggyorsabban és legintenzívebben haladjon ezen az úton – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Montenegróban.

Ursula von der Leyen: ez az ország lesz az Európai Unió következő tagja / Fotó: Anadolu via AFP

Von der Leyen Milojko Spajic montenegrói miniszterelnökkel együtt nyitotta meg az első Montenegró–EU beruházási konferenciát, amely az „okos és fenntartható gazdasági fejlődés” témájára összpontosított. A rendezvényen négy új európai beruházási projektet is bemutattak, amelyek a montenegrói gazdaságot erősítik.

Ursula von der Leyen: ez az ország lesz a következő EU-tag

A jogállamiság és a közbeszerzések átláthatósága terén végrehajtott reformok világos üzenetet küldenek: Montenegró komolyan gondolja európai céljait, és megbízható hely a befektetések számára – hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen méltatta a montenegrói kormány reformpolitikáját és eddigi eredményeit, kiemelve, hogy az ország számos vonzó befektetési lehetőséget kínál. „Montenegró rendkívüli potenciállal rendelkezik, de a beruházások még nem érték el ennek mértékét. Arra biztatom a befektetőket, hogy

ne várják meg az ország hivatalos uniós csatlakozását, most kell megragadniuk a lehetőséget”

– fogalmazott.

Spajic hangsúlyozta, hogy az EU Montenegró legfontosabb stratégiai partnere és legnagyobb befektetője. „Montenegró kicsi, de lehetőségei hatalmasak. Sokszínű társadalmunk nem gyengeség, hanem előny, gondolkodásmódunkban és értékeinkben már most az EU-hoz tartozunk” – sorolta.

A kormányfő hozzátette, hogy az országban több mint hárommilliárd euró értékű infrastrukturális és gazdasági projekt van folyamatban, és Montenegró már most teljesíti a maastrichti kritériumokat. Szerinte Montenegró az EU-tagság küszöbén áll,

2026 végéig lezárják az összes tárgyalási fejezetet,

és 2028 végéig teljes jogú taggá válnak.

Spajic hozzátette, hogy Montenegró felvétele „ideális alkalom lenne az EU számára, hogy megmutassa: az unió legsikeresebb politikája, a bővítés, nem a múlté, hanem nagyon is élő és aktuális”. Von der Leyen üdvözölte Montenegró csatlakozását az egységes eurófizetési térséghez (SEPA), és bejelentette, hogy 2026-tól megszűnik a roamingdíj az EU-val folytatott kommunikációban.