Deviza
EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.12 +0.27% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.89 +0.03% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.01 -0.05% EUR/HUF389.41 +0.04% USD/HUF335.12 +0.27% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.89 +0.03% RON/HUF76.6 +0.15% CZK/HUF16.01 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,899.94 +0.11% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,726 -1.61% OTP30,840 +0.62% RICHTER10,290 -0.58% OPUS545 0% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,880 -2.46% BUMIX10,160.08 +1.46% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,233.42 +0.22% BUX103,899.94 +0.11% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,726 -1.61% OTP30,840 +0.62% RICHTER10,290 -0.58% OPUS545 0% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,880 -2.46% BUMIX10,160.08 +1.46% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,233.42 +0.22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Dunai Finomító
Szerbia
energiabiztonság
Mol
Erste Bank

Százhalombattai tűz: jelentősen visszaeshet a Mol kapacitása – egy ország nagyon nagy bajba kerülhet

A régiós energiaellátásra is számottevő hatása lehet a Mol dunai finomítójában keletkezett tűznek. A százhalombattai tűz miatt a lepárlókapacitás 40 százaléka hónapokra kieshet, emiatt a Mol is kevesebbet tud majd exportálni az Erste elemzése szerint. Az incidens tovább mélyítheti a Szerbia energiaellátásával kapcsolatos félelmeket.
VG
2025.10.21., 11:43
Fotó: REUTERS

A magyar és a regionális kőolajtermék-ellátásra is nagy hatással lehet a Mol százhalombattai finomítójában hétfő éjjel keletkezett tűz – véli Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.

százhalombattai finomító, Mol, Szerbia, százhalombattai tűz
A százhalombattai finomítóban keletkezett tűz a Molnak és Szerbiának is fájhat / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Az Ersténél a tűzesetről készült felvételek alapján azt valószínűsítik, hogy a Dunai Finomító lepárlókapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető. Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozókapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárlóüzemből. Emiatt a Mol kénytelen lesz vagy az importot fokozni, vagy a stratégiai készletekhez hozzányúlni ideiglenesen, hogy folyamatos maradjon a hazai üzemanyag-ellátás. Az OMV pár éve ugyanezt tette Magyarországon a schwechati finomító balesetét követően. 

Szerbiának fájhat leginkább a százhalombattai finomítóban keletkezett tűz

Pletser Tamás úgy látja, a régióban Szerbia energiaellátása most még nagyobb veszélyben van. 

A Vucic-kormányra rájár a rúd: látható, hogy politikailag sokkal rosszabbul fekszik Donald Trumpnál, mint Orbán Viktor. Emellett az ország energiadiverzifikációja és biztonsága sokkal törékenyebb, mint Magyarországé

 – írja az Erste elemzője.

Az ország egyetlen finomítóval rendelkező cége, a NIS ellen október 8-án életbe léptek az amerikai szankciók az orosz tulajdonlás miatt. A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van, amely a részvények 45 százalékát birtokolja. A részvények 29 százaléka a szerb állam, 11 százaléka pedig egy orosz befektetői csoport kezében van. 

A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevói üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolaj-finomítóját. A Mol várhatóan a mostani százhalombattai baleset miatt nem tud jelentős termékmennyiséget exportálni, ami tetézi a bajt Szerbiában, ha tényleg leáll Pancevo.

Az Erste elemzésében hangsúlyozza, hogy déli szomszédunk földgázoldalról is küzd. Mivel a Gazprom nem látja biztosítottnak, hogy a jövőben is el tudja látni Szerbiát földgázzal, ezért a most októberben lejáró hosszú távú földgázszállítási szerződést nem hosszabbította meg az orosz cég három évvel, mint ahogy korábban jelezte. Helyette csak év végéig biztosít földgázellátást, ami az alternatívakkal kevésbé rendelkező Szerbia esetében komoly fejfájást okoz. 

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény12:50:19
Árfolyam: 2,726 HUF -44 / -1.61 %
Forgalom: 684,096,266 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Erős az amerikai nyomás az országon, hogy állami kontroll alá vegye a NIS-t vagy éppen a szállítást biztosító gázeszközöket, amelyek a Gazprom tulajdonában vannak. Ha ez megtörténik, akkor az amerikaiak leveszik a szankciós listáról a szerb céget, és megnyílik az út más földgázimport-források eléréséhez is ezen a Gazprom-tulajdonban lévő vezetéken. A szerb kormány – érzelmi és jogi okokból – hallani sem akar arról, hogy hátat fordítson Oroszországnak. A mostani helyzet azonban tovább nehezíti a döntést Aleksandar Vucic kormányának. Ha kitartanak az oroszok mellett, akkor megbénulhat az ország energiaellátása. Ha leválnak az oroszoktól, akkor pedig a saját ultranacionalista választóival kell megküzdenie a szerb elnöknek – fejtegeti Pletser Tamás.

A Mol részvényárfolyama másfél százalékos eséssel reagált a tűzesetről szóló híradásokra és a lehetséges károkról, következményekről szóló első elemzésekre. Az olajtársaság kurzusa ezzel az év eleji szintre süllyedt.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Donald Trump

Budapesti békecsúcs: az elemző szerint Ukrajna újjáépítése új gazdasági lehetőségeket hozhat Magyarországnak

Egy pozitív tárgyalási kimenet először az energiapiacokon éreztetné hatását.
7 perc
Dunai Finomító

Százhalombattai tűz: jelentősen visszaeshet a Mol kapacitása – egy ország nagyon nagy bajba kerülhet

A Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tűz és annak hatása tovább mélyítheti a Szerbia energiaellátásával kapcsolatos félelmeket.
3 perc
Ukrajna

Óriási brüsszeli fordulat: a háborúpárti európai kemény mag mégiscsak támogatja Trump béketervét – a jelenlegi frontvonal lehet az új határ

Az EU eddig Ukrajna mellett kiálló keményvonalas csoportja hatalmasat fordult, immár támogatja Trump elnök béketervét: a jelenlegi frontvonal lehet az új orosz–ukrán határ.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu