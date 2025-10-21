Deviza
Csaknem 400 milliárdos közbeszerzésben nyertes a Delta leánycége

A Delta Systems Kft. ajánlattevő konzorciumi tagként részt vett a Digitális Kormányzati Ügynökség által indított közbeszerzési eljárásban.
VG
2025.10.21, 11:41
Frissítve: 2025.10.21, 12:19

Kedden kereskedési időben tette közzé a Delta Group , hogy leánycége 390 milliárd forint keretösszegű közbeszerzésben nyertes konzorciumi tagként. A részvény 13 milliós forgalommal közel 5 százalékot pattant a hírre.  

közbeszerzés

Közbeszerzést nyertek

A Delta Technologies 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. ajánlattevő konzorciumi tagként részt vett a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) által indított, „Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2 részben (HNET25)” tárgyú közbeszerzési eljárásban, melyet az alábbi két részben hirdettek meg: 
1. Közbeszerzési rész: Homogénhálózati eszközök és kiegészítő beszerzése és kapcsolódó 
szolgáltatások teljesítése. 
2. Közbeszerzési rész: Inhomogén hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.  

A Delta Systems Kft.-t nyertesként hirdették ki 

az 1. részben és a 2. részben konzorciumi tag közös ajánlattevőként, a Delta Systems Kft.-től az 1. részben további négy, a 2. részben szintén további négy független ajánlattevő konzorciummal együtt.  
A megkötött keretmegállapodások 

nem kínálnak automatikusan megrendeléseket, 

a DKÜ által kiszolgált intézmények felmerülő igényeik alapján versenyeztetik újra a beszerzéseket az adott keretmegállapodásban szereplő szállítók között. A lebonyolításáért felelős Digitális Kormányzati Ügynökséggel megkötésre kerülő keretmegállapodások megkötésére a szerződéskötési moratórium lejártát követően, 2025. október 30. után kerül sor, a keretmegállapodások hatálybalépésétől számított 24 hónapos időtartamra. 
 

Október elején esett ki a BUX indexkosarából a Delta Group, miután már második alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait. Az indexkosarak szeptemberi felülvizsgálata során a Delta részvénysorozata a közkéz-kapitalizácó vonatkozásában (2. kritérium)  nem fért be a rangsor szerinti 20. legnagyobb közkéz-kapitalizációval rendelkező részvénysorozata közé. A társaság a saját részvények eladásával próbálja teljesíteni a feltételeket. 

