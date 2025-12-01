Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.84 -0.06% CZK/HUF15.76 -0.15% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.84 -0.06% CZK/HUF15.76 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59% BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Távol-Kelet
Szu-25
Észak-Korea
légierő

Eddig nem látott szörnyet gyúrtak össze – fotókon a halálos ragadozó, elképesztő a tűzereje

Észak-Korea két korszak technikáját ötvözte: az évtizedek óta szolgálatban lévő Szu–25-ös repülőgépekre hazai fejlesztésű cirkálórakétákat és modern precíziós bombákat szereltek. A korszerűsítés révén a phenjani légierő most már a dél-koreai légvédelem hatótávolságán kívülről is képes pontos csapást mérni.
VG
2025.12.01., 19:16
Fotó: Shutterstock

Észak-Korea pénteken, a Koreai Néphadsereg légierejének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen bemutatta jelentősen továbbfejlesztett Szu–25-ös támadó repülőgépeit. A Kalma repülőtéren készült hivatalos felvételeken a gépek olyan fegyverzettel jelentek meg, amely korábban nem volt látható az ország légierejénél.

Su25,Frogfoot,Attack,Aircraft,Close,Up,In,The,Sky,With Két korszak találkozása: Észak-Korea az évtizedes Szu-25-ös gépekre modern cirkálórakétákat szerelt
A Szu–25-ös támadó repülőgép / Fotó: Vital Hil / Shutterstock

A repülőgépek egyik szárnya alatt egy nagy hatótávolságú, levegőből indítható cirkáló rakéta látható, amelynek formája és méretei erősen emlékeztetnek a német–svéd Taurus KEPD 350, illetve a brit–francia Storm Shadow rakétákra. Dél-koreai szakértők szerint ez az első alkalom, hogy Phenjan nyilvánosan egy ilyen kategóriájú fegyvert harci repülőgéphez társított.

A szárnyakon egyenként három-három, háromfős indítósínen összesen kilenc kisebb, precíziós irányítású siklóbomba vagy rakéta kapott helyet. Méretükben és elrendezésükben az amerikai GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB), illetve a brit Brimstone rakétákra hasonlítanak. A szárnyvégeken egy-egy rövid hatótávolságú, infravörös önvédelmi légiharc-rakéta is látható.

Észak-Korea meglepte a világot / Fotó: Army Recognition

Kim Dzsongun az eseményen új stratégiai katonai eszközökről és a légierő új feladatairól beszélt, ami elemzők szerint arra utal, hogy Phenjan a jövőben nagyobb szerepet szán a légierőnek a távolsági precíziós csapásmérésben. A Szu–25-ösök még a nyolcvanas években, a Szovjetuniótól érkeztek Észak-Koreába, és eredetileg alacsony magasságú, közvetlen harcmezei támogatásra tervezték őket. 

A most bemutatott fegyverzet azonban alapvetően megváltoztatja a típus szerepét: a gépek így már a dél-koreai és amerikai légvédelem hatótávolságán kívülről is képesek lennének érzékeny célpontokat támadni. Szöulban a fejlesztés aggodalmat keltett, mert új, nehezebben követhető és elhárítható elemet visz a Koreai-félsziget légi hadviselésébe.

Ellentétben a magas ívben repülő ballisztikus rakétákkal vagy a földről indított cirkálórakétákkal, ezeket a fegyvereket repülőgépről, alacsony magasságban és kacskaringós útvonalon lehet kilőni, ezért a légvédelemnek jóval nehezebb időben felfedezni és megsemmisíteni. Hivatalos adatok a rakéták pontos hatótávolságáról, irányítási rendszeréről és a sorozatgyártás üteméről egyelőre nincsenek.

Szakértők szerint a bemutatott fegyverek egy része valószínűleg külföldi technológiák hazai továbbfejlesztésén alapul. A phenjani bemutató üzenete világos: Észak-Korea a korlátozott erőforrásai ellenére is folyamatosan korszerűsíti légierejét, és olyan képességeket épít ki, amelyek hosszú távon befolyásolhatják a térség védelmi egyensúlyát.

Magyar cégekhez is megpróbáltak bejutni észak-koreai hackerek

Az Egyesült Államok után az elmúlt hónapokban már egyre több európai cégnél is feltűntek olyan észak-koreai kiberbűnözők, akik magukat távmunkásnak kiadva próbálnak beépülni a vállalatokba. A Google Threat Analysis Group adatai szerint már Magyarországon is próbálkoztak az észak-koreai hackerek, így a hazai cégeknek is érdemes komolyan venniük a fenyegetést.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Rheinmetall

Ha van a békekötésnél is nagyobb veszély, a Rheinmetallt az fenyegeti – avagy a fegyvervagyon ára

Estek a részvényárak, de ne kezdjük el nagyon sajnálni a fegyvergyártókat.
6 perc
Távol-Kelet

Eddig nem látott szörnyet gyúrtak össze – fotókon a halálos ragadozó, elképesztő a tűzereje

Észak-Korea két korszak technikáját ötvözte: az évtizedek óta szolgálatban lévő Szu-25-ös repülőgépekre hazai fejlesztésű cirkálórakétákat és modern precíziós bombákat szereltek. A korszerűsítés révén a phenjani légierő most már a dél-koreai légvédelem hatótávolságán kívülről is képes pontos csapást mérni.
2 perc
Kálloy Molnár Péter

Gyászol Magyarország: meghalt az egyik legnagyobb színész

Kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu