Ha van a békekötésnél is nagyobb veszély, a Rheinmetallt az fenyegeti – avagy a fegyvervagyon ára

Nincsenek szép napjai az európai fegyvergyártóknak a tőzsdéken, mióta az Egyesült Államok bejelentette ukrajnai béketervét, a papírjaik is hétfőn is zuhantak, beleértve a Magyarországon is érdekelt német Rheinmetallt. Ne összeomlásra gondoljunk, inkább valamivel kevesebb zsírra a bödönben. A békekötés egy hadiipari cégnek nyilván kevésbé komfortos a háborúnál. Ennél azonban a Rheinmetall profitját fenyegeti egy nagyobb veszély is, bár az nem, hogy nem marad.

A békekötés a Rheinmetall számára nem a legrosszabb, ami történhet Fotó: AFP

Indulásként szögezzük le: tragikusan rosszra a mai Európában nem fordulhat a sorsod, ha nagy fegyvergyártó vagy.

Ahol akár néhány éve még a fegyver szó hallatán is irtóztak, most kard után kiabálnak, nem ritkán ugyanazok a személyek. Az Oroszország elleni felfegyverkezés szükségessége mellett oly mértékben elkötelezték magukat, hogy már mindegy, békét köt-e Ukrajna, vagy nem: a hatalmas fegyvermegrendelések biztosan futószalagon érkeznek. Európa népét az újmilitarista politikusok oly mértékben megfőzöttnek gondolják, hogy Emmanuel Macron vezérkari főnöke megérettnek érezte a helyzetet, hogy a franciákat gyermekeik harctéri elvesztésére készítse fel.

A Rheinmetall esetében a tőzsdén ez úgy néz ki, hogy

ha az elmúlt egy hónapban a béke reménye 18 százalékkal le is verte a részvényei árát, 1450 euró környékére,

egyéves távlatban még mindig 131 százalékkal magasabb (tehát több mint megduplázódott),

az öt évvel ezelőttinek pedig egyenesen a a tizenhétszeresét éri a papír. Elfogadnánk egy ilyen bukást?

A békekötés ezt a mozdonyt már nem állítja meg: el van döntve

A fordulat akkor ért meg, amikor tavaly tavaszra-nyárra kiderült, Ursula von der Leyen vezeti tovább az Európai Bizottságot, mögötte olyan koalícióval, amely elkötelezett Európa áthangszerelése mellett a hadigazdaságra. A Rheinmetall részvényei akkortájt a mostani egyharmada körüli áron forogtak, és a békeharcos Donald Trump amerikai elnöki székbe kerülése sem okozott fordulatot, hiszen a NATO európai szárnyának katonai megerősítését ő már bőven a háború előtt szorgalmazta.