Deviza
EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.84 -0.06% CZK/HUF15.76 -0.15% EUR/HUF380.81 -0.23% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF407.83 -0.41% PLN/HUF89.99 -0.13% RON/HUF74.84 -0.06% CZK/HUF15.76 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59% BUX110,414.33 +0.88% MTELEKOM1,766 +0.46% MOL2,980 +2.41% OTP34,720 +1.49% RICHTER9,615 -1.23% OPUS530 -1.67% ANY7,160 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.74% BUMIX10,324.22 -0.76% CETOP3,768.14 +0.59% CETOP NTR2,359.25 +0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint
euróárfolyam
forintárfolyam
deviza

Friss munícióhoz jutva folytatta diadalmenetét a forint

Erősödött az euróval és a dollárral szemben is a magyar fizetőeszköz hétfőn, az euró kurzusa már a 380 forintos lélektani határhoz közelített a kereskedési nap végeztével.
Murányi Ernő
2025.12.01, 19:36

Amint a Moody's pénteki döntése ismeretében már várható volt, hétfőn is folytatódik a forint diadalmenete, hiszen nem rontott hazánk adósbesorolásán a hitelminősítő, ami friss munícióval látta el a befektetőket. 

forint Illustrations Of The Moody's Rating Agency
A Moody's döntése adta a friss muníciót a forinterősödéshez / Fotó: NurPhoto via AFP

Kora délutánig az euró árfolyama 0,3 százalékkal, markánsan 381 forint alá, jelesül 380,58 forintra süllyedt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
380.8073 -0.23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár sem igazán mutogatja az izmait, 15 óra előtt néhány perccel egészen 327 forintig szakadt a kurzusa, azaz közel 0,6 százalékkal gyengült pénteki záróárfolyamához mérten.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
327.9764 -0.3%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A Moody's hitelminősítő pénteken végül megerősítette Magyarország adósbesorolását, meghagyva a negatív kilátást. Az intézet kiemelte, hogy a 2026-os választás után erősebb fiskális konszolidációra számítanak, 2 százalék fölött növekvő gazdaság mellett - írja az MBH Bank.

Az Erste a forintárfolyama közeljövőbeli alakulása kapcsán pedig egyebek mellett azt hangsúlyozza, hogy december első hetében a hazai konjunktúra kerül a középpontba. Megismerhetjük a harmadik negyedéves GDP részleteit, valamint megérkeznek az első tényleges adatok az utolsó három hónap tekintetében. 

A külkereskedelmi adatok stabil egyenlegről tanúskodnak október hónapra vonatkozóan. Emellett megugrott a hazai BMI (beszerzésimenedzser-index) a novemberi felmérés alapján, ami kedvező előjel az ipari termelés tekintetében. 

A Moody’s után most pénteken a Fitch értékelése következik, ahol az eddigi stabil kilátáson áll a magyar gazdaság két besorolással a befektetésre nem ajánlott kategória felett. Nem lenne meglepő, ha a kilátás stabilról negatívra változna a pénteki döntéssel.

A dollár amúgy az euró ellenében is visszavonulót fújt. A közösségi deviza egységéért már 1,164 dollárt kell adni a bankközi devizapiacon.

Az zöldhasú gyengülése mögött az elemzők az amerikai jegybank, a Federal Reserve döntéshozóinak galamblelkületű megjegyzéseit látják döntő jelentőségűnek, melyek felélesztették a decemberi ülésen várható 25 bázispontos kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat. 

A CME FedWatch Tool szerint a piacok újfent körülbelül 90 százalékos esélyt áraznak a jövő heti kamatcsökkentésre.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1365 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu