Az AMG továbbfejlesztett, 2,0 literes turbómotorja megkapja az F1-ben használt, elektromos rásegítésű turbófeltöltőt – a forgórészt nemcsak a kipufogógázok, de szükség esetén egy villanymotor is hajtja (akár percenként 170 000 fordulaton), ami sokkal jobb gázreakciót biztosít. A feltöltő és a villanymotor is be van kötve a motor hűtőkörébe.

Az alapmodellt egyedi első-hátsó lökhárítójáról és a kerek kipufogó-végződésekről lehet felismerni

Fotó: Mercedes-Benz AG – Communications & Marketing

Az elektromos meghajtású turbófeltöltővel megspórolják a külön elektromos légsűrítő beépítését (költség és hely), az ezen a blokkon most debütáló lágy hibrid rendszer miatt amúgy is megjelenő 48 voltos elektromos rendszert használják a meghajtáshoz. Az M139-es motorhoz szíjjal csatlakozó 14 lóerős villanymotor teljesítménye padlógázon hozzáadódik a benzines 381 lóerejéhez, de leginkább a motorleállító finom működéséért felel.

A maximális nyomaték 480 newtonméter, ami széles tartományban (percenként 3250-5000) a vezető rendelkezésére áll. Hátsókerék-meghajtású az SL 43-as, a 9 fokozatú duplakuplungos váltóval felszerelt roadster 4,9 másodperces 0-100 kilométer/órás sprintet tud a rajtautomatika jóvoltából, a végsebesség elektronikusan korlátozott 275 kilométer/óra. Nem is rossz értékek ezek egy üresen is 1810 kilogramm tömegű autótól!