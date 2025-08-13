Deviza
Temu-adó: Románia kétségbeesetten próbálja befoltozni a költségvetési hiányát – Bukarest ehhez még az importba is belerúgna

Új díjat vetnek ki a százötven euró alatti, EU-n kívüli online rendelésekre, köztük a Temu csomagjaira is. A kormány számításai szerint ez évente több mint egymilliárd lej bevételt jelenthet, ami befoltozhatná a román költségvetési hiányt.
VG
2025.08.13., 15:57

Alexandru Nazare pénzügyminiszter új adócsomagot jelentett be a román költségvetési hiány mérséklésére. Az egyik leglátványosabb intézkedés a 25 lej (közel kétezer forint) összegű fix díj minden, EU-n kívüli online platformról – például a Temuról – rendelt kisebb csomagra, miközben a multinacionális cégek adóztatását is átalakítják.

Temu Photo Illustrations román költségvetési hiány
A kormány számításai szerint az új adó évente több mint egymilliárd lej bevételt jelenthet, ami befoltozhatná a román költségvetési hiányt / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénzügyminiszter szerint a költségvetési hiány csökkentéséhez azonnali és célzott lépésekre van szükség, ezért egyszerre célozzák a multinacionális vállalatok nyereségátutalási gyakorlatait és a nem EU-s online vásárlások rohamos terjedését. Az új csomag egyik kulcseleme egy 25 lej összegű fix díj minden 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező csomagra.

Sürgős válasz kell a román költségvetési hiányra

A kormány számításai szerint a lépés évente 1,3 milliárd lej bevételt hozhatna, és elsősorban olyan platformokat érint, mint a Temu, az AliExpress, a Shein vagy a Trendyol. A Román Webáruházak Szövetsége (ARMO) tanulmánya szerint ezek a szolgáltatók a következő két évben akár 10,86 milliárd lej adóbevétel-kiesést is okozhatnak. A becslések szerint 2025-ben mintegy 78 millió, jelenleg vámmentes, átlagosan 50 euró értékű kiscsomag érkezhet Romániába; ha a forgalom megduplázódik, a közvetlen importok éves értéke elérheti a 39,78 milliárd lejt, ami a hazai kiskereskedelmi piac közel 29 százalékát jelentené.

Az erdélyi Krónika Online értesülései szerint az intézkedés bevezetése mellett a kormány a multinacionális vállalatok adóztatását is új alapokra helyezné. Az adminisztratív, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, csoporton belüli kamat- és tanácsadási kiadásokat a 3 százalékos leírhatósági küszöb fölött 16 százalékos adó terheli majd. A szabály 2026-ban lép véglegesen életbe, de már a 2024-es adatokat veszik alapul.

A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az új adók nemcsak a hiány csökkentését szolgálják, hanem a tisztességes verseny feltételeit is javítanák a hazai kereskedelmi és termelő vállalatok számára.

Románia ezt is megúszta: Brüsszel még vár, haladékot kap Bukarest az uniós büntetés előtt

A politikai válság után új elnököt választó Romániának azonnal választ kell találnia a problémára. Az Európai Bizottság haladékot ad Bukarestnek, hogy intézkedéseket hozzon a költségvetési hiány csökkentésére, mielőtt forrásokat fagyasztana be.

 

