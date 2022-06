Kigördült az első napelemes elektromos autó a Lightyear nevű hollandiai start-up garázsából. A Lightyear 0 tetejét és csomagtartó-fedelét összesen 5 négyzetméternyi napelem-cellával borították be, a kocsi ezekből napos időben annyi energiát vesz fel egy nap alatt, amennyivel akár 70 kilométert is meg tud tenni, de felhős időben is 35 kilométerre elegendőt tud összegyűjteni – állítja a gyártó. Az autó elektromotor hálózatról is tölthető, egy órányi, otthoni töltéssel 32 kilométernyi távolságra juthatunk vele, töltőállomáshoz csatlakoztatva egy óra alatt 200 kilométer megtételére elegendő energiát vesz fel.

A Lightyear 0 akkumulátora napelemről menet közben is töltődik, így egy mediterrán országban – például Spanyolországban vagy Portugáliában – ha napi átlag 20-35 kilométert tennénk meg vele, legfeljebb 160 km/órás sebesség mellett, csaknem hét hónapig hajthatnánk anélkül, hogy hálózatra kellene kapcsolni. Egy olyan, kevésbé napos országban, mint Hollandia, a tervezők számításai szerint hasonló napi menettáv mellett az akkumulátor két hónapig bírja elektromos töltés nélkül, feltéve, ha nem garázsban, hanem a szabad ég alatt parkolunk vele.

A szénszálas kasznival szerelt, belső terében csak vegán anyagokat tartalmazó autó – amelynek a műszerfala például újrahasznosított műanyagból, az üléshuzatai pedig növényi alapú műbőrből készültek – árát szemtelenül magasra tették: 250 000 eurót kérnek az első darabokért. A Lightyear azt tervezi, hogy idén csaknem ezer darabot gyárt le a jármű első, luxuskategóriás szériájából, a Lightyear 0-ból, de 2024-25-re elkészít egy ennél jóval megfizethetőbb verziót is, a Lightyear 2-t, amelynek alapmodelljét 30 ezer euró árulnák. (Összehasonlításképp: a piacon jelenleg elérhető legolcsóbb elektromos autót, a Chevy Bolt EV-t ennek alig több, mint a tizedéért, 26 000 euróért is meg lehet már szerezni, de az e-autók között etalonnak számító Tesla S alapmodelljéért is "csak" 95 500 eurót kérnek.)

A hollandiai start-up által tervezett napelemes autók tömeggyártására a finnországi Valmet Automotive vállalkozott. A finn gyártó 2009 óta szerel össze elektromos autókat, de foglalkozik többek között Mercedes-Benz, Porsche, Saab, illetve Opel autók összeszerelésével is.

A 2016-ban alapított hollandiai tervezőcég azt állítja, hogy autójukkal új fejezetet nyitnak az elektromos autózásban. Nem a Lightyear az első cég, amelyik azzal próbálkozik, hogy napelemmel szerelje fel az autóit, de a jármű adatait látva eddig a hollandoknak sikerült ez a legjobban. A Lightyear 0 aerodinamikai mutatói még a Mercedes EQXX-énél is jobbak, a kerekeket hajtó, út technológiát alkalmazó elektromotorok segítségével pedig a leghatékonyabb energiaáttétellel rendelkezik a piacon.

Az elektromos autók egy fontos lépést jelentenek a fenntarthatóbb és környezetkímélőbb közlekedés irányába, de még függnek az elektromos hálózatok meglététől, amelyek működése nagyobbrészt még mindig fosszilis energiaforrásokra épül – nyilatkozta Lex Hoefsloot, a Lightyear alapító-vezérigazgatója a Bloombergnek, hozzátéve, hogy az általuk tervezett autó azzal, hogy egy új energiaforrást, a napot is bevonja az autó meghajtásába, sokkal nagyobb szabadságélményt biztosít a sofőröknek, hiszen nincs a hálózathoz kötve.

Annak, aki úgy dönt, beruház erre az ötszemélyes luxusautóra, indulás előtt azért nem árt majd ellenőriznie az időjárás-előrejelzést.