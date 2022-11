Agresszió, félelem, felsőbbrendűség, frusztráció, szorongás a közutakon – egyebek között erről szólt a Suzuki Együtt az utakon elnevezésű kampánynyitó sajtóeseménye a budai Vár közelében található Marischka bisztróban. A Stohl András moderálta kerekasztal-beszélgetés központi témáját a Magyar Suzuki és az Ipsos közös kutatási eredményei adták, amelyekből kiderült,

a hazai autóvezetők majdnem 60 százaléka naponta lát balesetet az utakon, háromnegyede pedig már legalább egyszer megszegte a közlekedési szabályokat.

Fotó: Mihádák Zoltán / MTI (illusztráció)

A Magyar Autóklub vonatkozó statisztikája szerint 2022 első kilenc hónapjában 11 054 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt, ezekben 386-an vesztették életüket. A vezető ok továbbra is a gyorshajtás.

Eközben a Suzuki és az Ipsos felmérése rávilágít: a balesetek többsége leginkább a szabályok be nem tartása, a figyelmetlenség és az erőszakos viselkedés miatt következik be. Az Együtt az utakon kampány arról szól, hogy – függetlenül attól, járművel vagy gyalog közlekedünk – a biztonságos közlekedés mindannyiunk felelőssége, a vezetéssel kapcsolatos társadalmi sémát pedig közösen kell megváltoztatnunk.

A kutatás tanulsága szerint

a feszült közlekedési szituációban felhalmozódó stressz még a nyugodtabb vezetők viselkedését is kikezdheti, emiatt szitkozódunk, dudálunk, villogtatunk, reflektort használunk, vagy nem tartjuk be a követési távolságot.

A megkérdezettek 12 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kipattant már az autójából szócsatára egy másik sofőrrel.

A válaszokból azt is megtudták, hogy

több férfi (83,2 százalék), mint női (66,5 százalék) sofőr szegte meg élete során legalább egyszer a KRESZT-t,

bár sokszor nem tudatosan vagy szándékosan, hanem figyelmetlenségből (66,2 százalék), mert olyan helyzetek adódtak, amelyeket nem tudtak másképp megoldani (58,6 százalék). Továbbá van, aki úgy gondolja, bizonyos előírások csak azért léteznek, hogy bírságokat szabhassanak ki a közlekedőkre, nincs biztonsághoz kötődő céljuk, ezért nem is tartja be őket (12,4 százalék).

Rusznák András igazságügyi közlekedési szakértő mindenesetre úgy véli, a szabályszegők száma akár 100 százalék is lehet, hiszen sokszor olyan előírásokat is áthágunk, amelyek kapcsán nem is jut eszünkbe, hogy az adott esetben alkalmazni kellene őket.

Egy sms elolvasása átlagban 4,6 másodpercig tart, ez idő alatt a gépjárművünk 50 kilométeres sebességgel nagyságrendileg 63 métert tesz meg. Ha 30 kilométer per órával haladunk, ez a távolság 41,5 méter, amely megközelítőleg nyolcautónyi távolság, amit vakon teszünk meg

– hívta fel a figyelmet a vezetés közbeni mobiltelefonozás veszélyeire Csörgő László, a Driving Camp vezetéstechnikai központ vezető trénere.

A megkérdezettek közül meglepően többen úgy feleltek, hogy vezetéskor kifejezetten szükséges az agresszivitás és a határozottság a többi sofőrrel szemben (6,5 százalék), mások pedig elismerték, amint kocsiba ülnek, megváltozik a személyiségük, szinte más emberré válnak a volán mögött (5,5 százalék).

Zerkovitz Dávid közlekedéspszichológus arról beszélt, mi, magyarok az átlagnál jobb autóvezetőnek tartjuk magunkat, ezzel pedig azt érjük el, hogy hibáinkért nem saját magunkat, hanem a környezeti tényezőket tartjuk felelősnek.

A fenti problémákra a felmérésben részt vevők a következő megoldásokat javasolták:

65 százalékuk már gyerekkortól kötelezővé tenné a KRESZ-oktatást, 47,2 százalékuk szigorúbb büntetéseket szabna a szabályszegőkre, 44,4 százalékuk szerint pedig az aktuális KRESZ-szabályokat kellene felülvizsgálni.

A Suzuki kampányába influenszereket is bevont, akik közül Semjén Nóra színésznő, bábművész, tartalomgyártó javaslatát fogadta el. A 14 pontból álló Előzékenységi KRESZ elnevezésű kihívás november 14-én indul, és 14 napig tart majd. A többi között olyanokat tartalmaz, mint időben indulni és megtervezni az útvonalat; figyelni a kerékpárosokra; kikerülni a pocsolyákat; nem ordítani, dudálni, büntetőfékezni; vagy türelmesen megvárni, amíg a másik parkol. Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője szeretné, ha minél többen csatlakoznának a kezdeményezéshez.