Győrben megsiratták, Amerikában meglepődtek, Vin Diesel két kerékre kapta a Halálos iramban – ezektől az autóktól búcsúzunk 2024-ben

Az Autoblog összegyűjtötte azokat a legendás kocsikat, amelyeknek a gyártását már megszüntették, vagy megszüntetik a közeljövőben. A listán helyet kapott a győri Audi TT is, amely idén ünnepelte 25. évfordulóját, 2024-ben azonban már egy sem gördül le belőle a Rába-parti üzem gyártósoráról. Az elektromos átállás jegyében több modellt is elkaszáltak, miközben a kisautók egyébként is kihalófélben vannak, míg más típusoknak a csökkenő kereslet tett be.

2023.12.31. 08:58 | Szerző: Nagy Péter