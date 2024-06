Újra visszahívják a Tesla Cybertruckot

Immár negyedszerre hívja vissza a Cybertruckot a Tesla az Egyesült Államok, most épp azért, mert egyes darabok lepotyoghatnak a járműről és az első ablaktörlővel sincs minden rendben – közölte kedden az amerikai Országos Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA), mely szerint a visszahívás több mint 11 ezer autót érint.

A Cybertruck eddig nem hozta az elvárásokat / Fotó: Getty Images

A visszahíváshoz csatolt dokumentációban a Tesla elismerte, hogy az ablaktörlő motorjának vezérlője leállhat, ha túl sok feszültséget kap. Ugyanakkor az elektromosautó-gyártó nem tud arról, hogy a probléma balesetet okozott volna és a kérdéses alkatrészt díjmentesen cserélik.

A másik hiba inkább a többi sofőrre lehet veszélyes, ugyanis a járműről leeső részek számukra okozhatnak gondot – jelenti az AP hírügynökség.

Ugyancsak kedden az NHTSA arról is beszámolt, hogy a Ford is visszahív több mint 550 ezer F-150-es autót, melyeket 2014-ben gyártottak és melyek váratlanul visszaváltanak egyes fokozatba. Ezt a hibát a váltó szoftverének frissítésével is lehet orvosolni – írja a Reuters.