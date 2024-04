Az összes, eddig leszállított Cybertruckot visszahívja a Tesla a gázpedál meghibásodása miatt, mely könnyen beakadt, az ütközés veszélyét hordozva magával – közölte az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság pénteken.

Fotó: AFP

Zajlott az élet a Tesla háza táján a héten

A 3878 jármű visszahívása egy újabb eseménydús hetet zár le a vállalat életében. A Tesla a héten elbocsátotta dolgozói tizedét, de távozott két felső vezető is. A vállalat arra is kérte a cég részvényeseit a héten, hogy adják vissza fizetését, melyet egy delaware-i bíróság semmisített meg, és engedélyezze azt is, hogy a cég Texasba költözzön – írja a Techcrunch.

A Cybertruck gázpedáljának problémáiról az elmúlt hetekben szaporodtak meg a beszámolók a közösségi médiában, és az autógyártó állítólag a szállításokat is leállította.

A Tesla azt állítja, hogy csak március 31-én értesült a problémáról először, majd április 3-án jutott tudomására a második eset.

A cég ígéri, hogy mindegyik Cybertruckban kicseréli a gázpedált, és az újabb autók már új gázpedállal érkeznek. Elon Musk cége a héten több mint 10 százalékot vesztett értékéből.