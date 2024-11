Kutatás: az autósok többsége csúszott már meg a jeges utakon – így vezet a magyar

A magyar autósok közel fele teljes mértékben téliesíti az autóját, egyebek között bekészít jégkaparót, jégoldó sprayt, hóláncot és lapátot is – derül ki a Chery Group megbízásából több mint 800 autós megkérdezésével készült kutatásból, mely szerint 30 százalék inkább csak pokróccal és termosszal készül, míg a sofőrök negyede semmilyen extrát nem használ a hideg napokon, ugyanolyan felszereléssel indul el, mint jó időben.

Télen érdemes fokozott odafigyeléssel vezetni / Fotó: K-FK

A kutatásból az is kiderül, hogy 23 százalék akadt már el a hóban úgy, hogy gyorsan kiszabadult, míg 6 százalék órákra is a hó fogságába esett. A válaszadók 3 százaléka állította azt, hogy már többször is elakadt a hóban, míg a megkérdezettek kétharmada eddig megúszta az ilyen élményeket.

A fő veszély nem a hó, hanem az utak jegesedése

Az utak téli jegesedése még több magyar autósnak okozott problémát, több mint 80 százalék csúszott már meg jeges úton. Azonban az összes megkérdezett kétharmada ezt a problémát tudta kezelni, és semmilyen baja nem lett ebből.

A válaszadók kicsit több mint tizede számolt be arról, hogy volt már olyan helyzetben, amikor nem tudta kimanőverezni a megcsúszást,

azonban szerencsére sem sérülés, sem kár nem történt. Mindössze 4 százalék vallotta be azt, hogy a jeges úton megcsúszva összetörte az autóját.

A felmérés arra is kitért, hogy hogyan indulnak útnak a magyar autósok a hideg, téli reggeleken. A válaszadók 40 százaléka a tervezett elindulás előtt már 10 perccel beindítja a motort, és járatja, hogy felmelegítse az utasteret. A legnagyobb arányban azok vannak (47 százalék), akik beindítják a motort, és fél percen belül indulnak is, megelégedve azzal, hogy majd útközben felmelegszik a járművük. A hazai sofőrök mindössze 5 százaléka szereltetett be álló helyzeti fűtést az autójába, 8 százalékuknak pedig nincs szüksége extra praktikákra, mert garázsban tartja a járművét.