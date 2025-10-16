Deviza
EUR/HUF389.56 -0.27% USD/HUF333.22 -0.67% GBP/HUF448.03 -0.36% CHF/HUF419.82 -0.29% PLN/HUF91.72 -0.14% RON/HUF76.6 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.35% EUR/HUF389.56 -0.27% USD/HUF333.22 -0.67% GBP/HUF448.03 -0.36% CHF/HUF419.82 -0.29% PLN/HUF91.72 -0.14% RON/HUF76.6 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,065.51 +0.24% MTELEKOM1,800 -0.55% MOL2,758 +0.29% OTP30,630 +0.66% RICHTER10,220 -0.49% OPUS555 +0.18% ANY7,280 -0.27% AUTOWALLIS159 -1.24% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,656.54 -0.18% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,223.81 +0.12% BUX103,065.51 +0.24% MTELEKOM1,800 -0.55% MOL2,758 +0.29% OTP30,630 +0.66% RICHTER10,220 -0.49% OPUS555 +0.18% ANY7,280 -0.27% AUTOWALLIS159 -1.24% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,656.54 -0.18% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,223.81 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipari visszahívás
Nissan
meghibásodás
autó
Stellantis

Nagy a baj: félmillió autót hívnak vissza a forgalomból

A Stellantis és a Nissan összesen csaknem félmillió autó visszahívását jelentette be lehetséges meghibásodások miatt.
Világgazdaság
2025.10.16, 17:29
Frissítve: 2025.10.16, 17:36

A visszahívások érintik a Stellantis közel háromszázezer, míg a Nissan több mint 170 ezer járművét – számolt be róla az Origo.

visszahívás, autó, kocsi, autóvisszahívás, autószalon, kocsik
A visszahívás a Stellantis és a Nissan egyes modelljeit érinti / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ezekre a modellekre vonatkozik a visszahívás

A Stellantis 298 439 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a váltóbowden hibája miatt, mert ez letilthatja a parkolási funkciót, ami miatt a jármű nem áll meg, hanem tovább gurul – jelentette be szerdán az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA).

A váltóbowden leválhat a sebességváltóról, megakadályozva, hogy a jármű akadálytalanul le tudjon parkolni – közölte az NHTSA.

A visszahívás egyes 2013–2016 között készült Dodge Dart járművekre vonatkozik

– írja a Reuters.

A Stellantisnak emellett több mint 123 ezer Jeepet kellett visszahívnia a múlt hónapban leváló díszlécek által jelentett kockázat miatt.

A Nissan 173 301 járművet hív vissza szintén az Egyesült Államokban az üzemanyag-szivattyú biztosítékainak kiégésével kapcsolatban felmerülő probléma miatt, ami motorleállást idézhet elő – erről további részleteket ide kattintva talál.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu