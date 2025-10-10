Újabb autóipari óriás adhatja fel Európát, más kontinenst talált magának: pánik a szakszervezeteknél

A Stellantis harmadik negyedéves kiszállításai 13 százalékkal emelkedtek éves bázison, elsősorban az észak-amerikai növekedésnek köszönhetően – közölte péntek délelőtt a néhány éve a Fiat-Chrysler és a Peugeot fúziójából létrejött multinacionális konszern.

Nagyon mennek a Stellantis autói – a Dodge és a Jeep is – Amerikában / Fotó: Andrej Ivanov

Amerikában hasít a Stellantis

Nagyjából 1,3 millió járművet szállítottak ki kereskedőknek és egyéb ügyfeleiknek, azon belül az észak-amerikai szállítások 35 százalékkal emelkedtek, miután a Stellantis újra bevezette a tengerentúli piacon roppant népszerű modelljeit, például a V8-as motorral felszerelt Ram 1500 pick-upját.

Nagyon vitték az olasz–francia vállalat gépkocsijait július és szeptember között Európában is, ahol 8 százalékkal nőtt az értékesítés volumene. Az emelkedő trendet főként a Citroën C3, az Opel Frontera és a Fiat Grande Panda új modelljei iránti kereslet fűtötte.

A Stellantis részvényei pénteken 2,7 százalékkal erősödtek Milánóban, miután idén eddig körülbelül egynegyedével zsugorodott az árfolyamuk.

A korábban Amerikában és Európában is jelentős piaci részesedést vesztett vállalat új vezérigazgatója, Antonio Filosa körülbelül tízmilliárd dollárt tervez befektetni az Egyesült Államokban, miután decemberben távozott elődje, Carlos Tavares, az új modellek bevezetése helyett csak költségcsökkentésben és hatékonyságnövelésben gondolkodott.

Filosa átalakítja a Stellantis felső vezetését és visszavon néhány európai beruházást is. Az új vezérigazgató emellett a csoport termék-, márka- és gyártási tevékenységét is felülvizsgálja még a jövő év elejére tervezett tőkepiaci nap előtt.

Nyugtalanok az európai szakszervezetek

Persze nem mindenkinek tetszik a konszern új irányvonala, amely az észak-amerikai piacot helyezi fókuszba. Az európai szakszervezeteket például aggodalommal tölti el a fordulat, különösen mivel Európában átmenetileg több gyárban is leállították a termelést októberben, miután a Stellantis olaszországi autógyártása az év első kilenc hónapjában 36 százalékkal zuhant.

A Stellantis mindenesetre szeptember 29-én megerősítette egész éves előrejelzését, szemben német szektortársaival, melyek közül például a BMW és a Porsche is profitfigyelmeztetést adott ki az elmúlt hetekben, kiváltképp a visszaeső kínai értékesítések miatt. Persze azt tudni kell, hogy a Stellantis gyakorlatilag nincs jelen a kínai piacon.

A Stellantis amúgy október 30-án teszi közzé a harmadik negyedévi gyorsjelentését, amelyből az értékesítési adatok mellett a bevétel alakulására is fény derül.