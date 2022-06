Ha nyersanyagpiac, akkor az egyes számú tényező Kína. Sanghaj járvány utáni újranyitása rövid életűnek bizonyult, mivel a várost a héten ismét lezárták. A Covid megnövekedett esetszámát követően a város legtöbb területére visszatérnek a korlátozások és a tömeges vizsgálatok. Sanghajban először március végén vezettek be szigorú zárlatot, hogy megfékezzenek egy nagyobb járványt. Jelenleg a tisztviselők a negatív eredményt mutató területeket szándékoznak feloldani a zárlat alól. Azok azonban, amelyek pozitívak, karanténban maradnak. Kína továbbra is szilárdan kitart a zéró Covid-politikája mellett. Ennek a legutóbbi kudarcnak a hatása a hatóságok által követett eljárásokra nézve egyelőre ismeretlen. Mivel az esetek szinte azonnal visszatértek, miután Sanghaj újra megnyitotta kapuit, a további zárlatok kockázata ott és más városokban továbbra is magas.

A legutóbbi adatok szerint a megmunkálatlan alumínium és alumíniumtermékek behozatala 11,1 százalékkal csökkent márciusról áprilisra, míg az előző év azonos időszakához képest 37,7 százalékos a visszaesés. Eközben a termelés nagyrészt változatlan maradt, sőt a megmunkálatlan alumínium napi átlagos és havi össztermelése áprilisban rekordmagasságot ért el, amihez hozzájárult a teljesítménykorlátozások enyhítése is. Kína fellendülése lehetővé tette, hogy a globális alumíniumtermelés a hónap folyamán éves szinten stabilan tartsa magát. Ez meglepő eredmény volt, tekintve az ukrajnai orosz invázió okozta szűkösséget. Mivel azonban Kínában a kínálat meghaladta a keresletet, a medvehangulat felerősödött, és az alumínium világpiaci ára visszaesett. A sanghaji korlátozások visszatérésével a piacok valószínűleg kezdik beárazni a csúszást a kínai gazdasági fellendülés tekintetében is.

Fotó: Xinhua via AFP

Miközben a kínai kereslet továbbra is visszafogott (bár alighanem átmenetileg), az LME elismert raktáraiban a készletek csökkenése és az energiaárak emelkedése az alumínium árfolyamán a felfelé irányuló nyomást fokozza. Május végén például a készletek 18,5 százalékkal csökkentek havi szinten. Ráadásul 2022 első öt hónapjának átlagos készletszintje 55,34 százalékkal volt a 2021-es szint alatt. Természetesen a készletszintek ingadozása nem feltétlenül jelent közvetlen ármozgást, azonban az árak csökkenése megtetézve az európai termelés csökkenésével fékezheti a alumínium árfolyamának esését.

A termeléscsökkenés egyik oka, hogy az energiaárak is tovább emelkednek. A WTI nyersolaj ára májusban több mint 71 százalékkal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Június első napjaiban az ár a hordónkénti 120 dollár fölé emelkedett, és továbbra sem valószínű, hogy a közeljövőben mérséklődni fog. A szankciók legutóbbi fordulójában elfogadottaknak megfelelően az EU 2022 végéig az orosz nyersolajimport akár 90 százalékát fogja betiltani. Eközben Valdis Dombrovskis európai biztos szerint Kína továbbra is 35 százalékos kedvezménnyel vásárol orosz olajat, India pedig szintén nem szakította meg az orosz energiaellátást. Mindazonáltal az EU nemrégiben hozott döntése miatt egyre több ország fog versenyezni a máshol termelt energiáért. Ennek eredményeképpen az alumíniumtermelésre és annak előállítási költségeire továbbra is nyomás nehezedik.

Az alumínium piaca a nikkel piacán tapasztalt likviditási precedens nyomán is érdekes jeleket mutat. A chicagói árutőzsdén (CME) az alumínium határidős ügyletek átlagos napi volumene májusban minden idők legmagasabb értékét érte el, 138 százalékkal ugrott az előző évhez képest. A nyitott pozíciók ugyanebben az időszakban 158 százalékkal nőttek. Eközben az LME-n (Londoni Fémtőzsde) a nyitott pozíciók több mint 14 százalékkal csökkentek március 8. és május vége között. Ugyan az alumínium eddig még nem szembesült a nikkelhez hasonló likviditásvesztéssel és a volatilitással, illetve az ármegállapítással kapcsolatban is csak kevés probléma merült fel, a válság következtében viszont ez a jelenség a két tőzsde közötti fokozatos elmozdulás kezdetét jelezheti. Az alumínium határidős ügyletekben tapasztalható egyre nagyobb lendület hatására a CME Group május 23-án alumíniumopciókat is bevezetett. Az erőfeszítések ellenére az LME továbbra is magasan a vezető globális tőzsde maradt az ipari fémek terén.