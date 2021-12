A Facebook anyacége, a Meta jelentette be, hogy tesztelni fogja, miképp lehetne személyre szabottabb felhasználóik hírfolyama — írja a The Verge. A közösségimédia-nagyhatalom egy pénteki blogbejegyzésben jelentette be az újítást, melyet egyelőre a felhasználók kis hányada tesztelhet majd.

A Facebook az elmúlt években számos alkalommal változtatott azon, milyen tartalmak jelenjenek meg a felhasználók hírfolyamaiban. A cég 2015-ben jelentette be, hogy az algoritmust aszerint változtatják meg, hogy

a közeli ismerősök bejegyzései kerüljenek előrébb a brand-posztokkal szemben.

Ezt követően 2018-ban szintén módosítottak az algoritmuson, és bejelentették, hogy azok a tartalmak élveznek majd elsőbbséget, melyek interakcióra késztetik a felhasználókat, például különböző vitatott témák kitárgyalására adhatnak lehetőséget.

2020-ban a cég változtatott az algoritmus-szabályokon, ezúttal a megbízhatóbb és minőségi hírforrásokat előrébb sorolva.

Fotó: Shutterstock

Továbbra is rejtély, hogy a közösségimédia-óriás hogyan rendelkezik hírfolyam működése felett, azonban a cég szeptemberben kiadott jelentése szerint mostantól a nagyközönség is betekintést nyerhet abba, mi alapján szűrik, illetve sorolják hátrébb a kattintásvadász és jogsértő tartalmakat.

A cég ígérete szerint a felhasználók beleszólhatnak majd az algoritmus működésébe, és saját maguk

rendelkezhetnek arról, hogy a barátaik, családtagjaik, az oldal- vagy csoportbejegyezések kerüljenek előtérbe saját hírfolyamukban.

A Meta a blogjegyjésben úgy nyilatkozott, az újítás célja, hogy a felhasználók több irányítással rendelkezhessenek a hírfolyamuk felett, így eldönthetik, miből szeretnének kevesebb, illetve több posztot látni.