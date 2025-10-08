Deviza
EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF336.7 -0.17% GBP/HUF451.06 -0.36% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.02 -0.43% RON/HUF76.85 -0.32% CZK/HUF16.06 -0.39% EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF336.7 -0.17% GBP/HUF451.06 -0.36% CHF/HUF419.99 -0.55% PLN/HUF92.02 -0.43% RON/HUF76.85 -0.32% CZK/HUF16.06 -0.39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54% BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Temu
Németország
kínai áru
versenyhivatali eljárás
piaci manipuláció
e-kereskedelem

Kartellgyanú árnyékában: a németek nekimentek az olcsó kínai áruknak – uniós eljárás indulhat az e-kereskedelmi óriás ellen

A lépés komoly precedenst teremthet, hiszen az Európai Unió több tagállamában is napirenden van a platform működésének felülvizsgálata. A német versenyhivatal vizsgálatot indított a Temu ellen, mert felmerült a gyanú, hogy a kínai óriás beavatkozik a kereskedők árazásába.
VG
2025.10.08, 19:25
Frissítve: 2025.10.08, 19:44

A német Szövetségi Kartellhivatal (Bundeskartellamt) szerdán közölte, hogy eljárást indított a Temu ellen, miután felmerült a gyanú: a platform olyan feltételeket szabhat meg a kereskedőknek, amelyek tiltott módon befolyásolják az árképzést a német piacon. A vizsgálat a Temu németországi működéséért felelős, dublini székhelyű Whaleco Technology Limited ellen folyik.

Temu Photo Illustrations
A német versenyhivatal vizsgálatot indított a Temu ellen, mert felmerült a gyanú, hogy a kínai óriás beavatkozik a kereskedők árazásába / Fotó: NurPhoto via AFP

Andreas Mundt, a hivatal elnöke szerint azt vizsgálják, hogy a Temu

megengedhetetlen feltételeket szab-e a kereskedők árazására vonatkozóan, ami jelentős versenykorlátozást és közvetett áremelkedést okozhat más értékesítési csatornákon is.

A Temu alig egy éve nyitotta meg kapuit a német kereskedők előtt, de a Reuters értesülései alapján már most 19,3 millió aktív felhasználója van az országban, miközben az európai platform havi szinten meghaladja a 100 millió látogatót.

A lépés nem elszigetelt: az utóbbi hónapokban több európai kormány és uniós szerv is figyelemmel kíséri a Temu működését. A platformot korábban adatvédelmi aggályok és termékbiztonsági problémák miatt is vizsgálták, és egyre több tagállam vetette fel, hogy a Temu piaci gyakorlata torzíthatja a versenyt.

Egész Európa a Temu ellen fordulhat

Az Európai Bizottság digitális piacokról szóló törvénye (DMA) alapján a Temu akár a „kapuőr”, azaz piackontrolláló kategóriába is sorolható, ami szigorúbb szabályozást vonhat maga után. Brüsszelben már előkészítés alatt áll egy uniós szintű vizsgálat, amely kiterjedne a kereskedők árazási szabadságára, a fogyasztók adatainak felhasználására és a termékajánló algoritmusok átláthatóságára is.

Ha a gyanú beigazolódik, a Temu súlyos szankciókra számíthat – a bírságon túl akár működésének korlátozása is szóba kerülhet az európai piacokon.

Vészhelyzetet jelentett a Temu, nem érkeznek meg a csomagok Magyarországra: totális a bizonytalanság, tehetetlenek a kínaiak – ez áll a háttérben

Késve szállít a Temu, miután megbénultak a kereskedelmi útvonalak és leállások történtek a logisztikában. A közösségi médiában többen osztottak meg képernyőképeket a Temu üzenetéről, amelyben a csomagszállítás késedelmét fennakadásokkal magyarázta.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
753 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu