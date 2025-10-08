Megalapította a Lidlt, ma ő a leggazdagabb Németországban

Közzétette az 500 leggazdagabb német listáját a Manager Magazin. A csúcson állók üzleteit szinte mindenki ismeri Magyarországon, a milliárdosok nevét azonban alig. A csúcson a kiskereskedelem helyet váltotta az autóipar, és a harmadik helyre is „kiskereskedők” futottak be. Németország nem a techmágnások földje (bár a „győztes” befektetett a mesterséges intelligenciába is), mint az Egyesült Államok és Kína, abban azonban nem különbözik tőlük, hogy a milliárdosok milliárdjai egyre szaporodnak.
A csúcsra a 2024-es adatokat összesítő listán, csakúgy mint 2022-ben a Lidl és a Kaufland üzletláncok alapítója került. A neve Dieter Schwarz, a vagyona tavaly 43,7 milliárd euróra rúgott.
A Lidl Magyarországon az egyik legnagyobb diszkontlánc. A Kauflandot is sokan ismerik, és nem csak azok, akik német nyelvterületre látogattak az elmúlt évtizedekben. Nálunk nincs jelen, de felröppent, hogy ide készülhetnek, talán azért, mert szlovákiai lánca indított egy weboldalt, amely magyar vásárlóknak szól, és forintban is feltüntetik az árakat.
Dieter Schwarz három héttel a második világháború kitörése után született Heilbronnban, az apja Josef Schwarz gyümölcsnagykereskedő volt (a cégének Lidl volt a neve, de nem a mai Lidl elődje). Dieter Schwarz 1973-ban nyitotta meg Ludwigshafenben az első Lidl diszkontüzletet, 1984-ben indította el a Kaufland hipermarketláncot, és mára az övé Európa legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi csoportja. Nem kedveli a nyilvánosságot, ritkán ad interjút és fotót is alig találni róla.
Aki ismeri a hatalmas elbocsátásokra kényszerülő német autóiparról szóló jelentéseket, talán nem csodálkozott, hogy az első helyről a leggazdagabb németek listáján kiütötték az autómilliárdosokat. Az ő márkájuk is nagyon ismert Magyarországon, nemcsak négy keréken, hanem nagybefektetőként is: ez a BMW.
Egy évvel korábban még a lista élén álltak a BMW fő részvényesei, Susanne Klattel és Stefan Quandt, de 36,1 milliárd eurós vagyonukat mostanra rendesen maga mögött hagyta Schwarz – számolt be az osztrák Kronen Zeitung.
A harmadik helyig eurómilliárdokban még nagyobb lépés visz, és vissza a kiskereskedelembe. Az Aldi Süd diszkontláncot irányító Albrecht és Heister családok a harmadik helyen állnak, mintegy 27,7 milliárd eurós vagyonnal. Őket követi a Merck család, amely a nevüket viselő gyógyszer- és vegyipari csoportot birtokolja, és az elmúlt években harmadik helyen szerepelt.
A magazin listája szerint, amelyet huszonötödik alkalommal tettek közzé szerdán, Németországban 256 eurómilliárdos él, ami héttel több az egy évvel korábbinál, és rekord.
Korábban még az se fordult elő, hogy a leggazdagabb 500 német több mint fele egymilliárd eurót meghaladó vagyonnal rendelkezik. A számok természetesen nem „auditálhatóak”, kutatáson alapulnak, archívumokban, nyilvántartásokban és vagyonkezelőkkel, illetve magánszemélyekkel folytatott interjúk útján.
A lista közlésének negyed évszázada alatt a száz leggazdagabb német összesített vagyona 263 milliárd euróról 758 milliárdra nőtt, azaz csaknem megháromszorozódott. Ugyanebben az időszakban a német bruttó hazai termék (GDP) csak kétszeresére nőtt. Azaz Németországra is jellemző az a folyamat, hogy a gazdagok gazdagodnak, a nagy vagyonok koncentrálódnak.
