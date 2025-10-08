Megvan az áttörés: lekörözték a szenet a megújuló energiák

A világ elektromosság iránti igénye növekszik, ám a szél- és napenergia-alapú termelés olyan mértékben növekedett az elmúlt időszakban, hogy annak révén teljes egészében lefedhető volt az elektromosság iránti keresletnövekedés. Sőt, ennek a két megújulónak a termelési növekedése még a szén- és a gázfelhasználás mérséklődéséhez is hozzájárult csekély mértékben – derül ki az Ember nevű energetikai elemzőintézmény az év első hat hónapjáról adott friss értékeléséből, melynek megállapításait az Origo foglalta össze cikkében.

Először fordult elő, hogy globálisan a megújuló energiák termelése lehagyta a szénalapú energiatermelést (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Legyűrték a megújuló energiák a szénfelhasználást

A brit székhelyű, független thinktanks Ember értékelése szerint az energiatermelés forrásai terén óriási különbség mutatkozik a fejlődő és a fejlett országok között, amiben néha meglepő előjeleket látni. A szenet úgy tudták a megújuló energiák maguk mögött hagyni, hogy közben – miként egy másik, a Nemzetközi Energiaügynökség riportja kitér rá – a szén 2024-ben még a világ legnagyobb, egyedileg értékelt villamosenergia-termelő forrása volt, azaz a több mint ötven éve fennálló állapot tavaly még nem változott meg.

A lap a jelentés alapján kitér arra is, hogy a világ legnagyobb szénfelhasználójának számító Kína változatlanul élen jár a tiszta energiára való átállásban, ráadásul a különbség növekszik más országokhoz képest.

Kína átlagosan évente több nap- és szélenergia-kapacitással bővíti termelését, mint a világ többi része együttvéve.

Ez lehetővé tette, hogy a megújuló forrásokból végzett energiatermelés növekedése Kínában meghaladja a növekvő villamosenergia-keresletet, és 2 százalékkal csökkentse a fosszilis tüzelőanyagokkal végzett termelést.

Eközben Kína tiszta energiás technológiai exportja fellendült, miközben az Egyesült Államok inkább arra összpontosít, hogy ösztönözze a világot az (amerikai) olaj és a földgáz nagyobb mértékű vásárlására. Eközben a világ második legnagyobb gazdaságának számító Kína 2025 augusztusában új rekordot ért el a tiszta energiák technológiai exportjában: az Ember adatai szerint ennek mértéke elérte a 20 milliárd dollárt, amit

az elektromos járművek (26 százalékos növekedés), és

az akkumulátorok (23 százalékos növekedés) eladásainak megugrása tett lehetővé.

Kína elektromos járműveinek és akkumulátorainak exportja együttesen mára több mint kétszeresére rúgnak a napelemexport értékének.