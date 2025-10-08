Deviza
Sokkoló hír, oda minden remény: eladja az amerikai óriáscég a legendás magyarországi gyárát – itt a bizonyíték, bárki megnézheti

Végleg bezár, a Guardian Glass hivatalosan is eladóvá tette harmincéves üzemét. Az egykor Kelet-Európa első floatüveg-gyáraként indult létesítmény az energiaválság és a kereslet visszaesése miatt került padlóra. A magyarországi gyár eladásával egy korszak zárul le a magyar ipar történetében.
VG
2025.10.08, 20:00
Frissítve: 2025.10.08, 20:08

Három évtized után lezárul egy korszak Orosházán: a város legendás síküveggyára, a Guardian Orosháza hivatalosan is eladó. Az egykor Kelet-Európa első modern floatüveg-üzemeként működő magyarországi gyár most ingatlanhirdetésben keres új tulajdonost, ami gyakorlatilag a cég történetének végét jelzi hazánkban.

guardien
Sokkoló hír, oda minden remény: eladja az amerikai óriáscég a legendás magyarországi gyárát / Fotó: Mediaworks

A Guardian 1991. február 3-án indította el az első síküvegtáblát gyártó sorát Orosházán, ezzel forradalmi technológiát hozva Kelet-Európába. A vállalat a rendszerváltás utáni ipari modernizáció egyik szimbóluma lett: termékei évtizedeken át építészeti látványosságokhoz, irodaházakhoz, bevásárlóközpontokhoz és energiahatékony lakóépületekhez szolgáltatták az üveget. A Guardian üzem akkoriban több száz embernek adott munkát, és meghatározó szerepet játszott a Békés megyei gazdaságban – számolt be róla a Beol.

Az elmúlt évek azonban egyre nehezebb helyzetbe sodorták a gyárat. A 2022-es energiaválság idején a vállalat már ideiglenesen leállította az üvegolvasztó kemencét, úgynevezett „lehűtést” végrehajtva a termelésen. A cég akkor úgy fogalmazott:

Az újraindítás akkor történhet meg, amikor a földgázárak és a kereslet ismét lehetővé teszik.

A gyár részben még működött – a bevonó- és laminálósorokon folyt a munka –, ám a fő tevékenységet, a floatüveg-gyártást nem tudták gazdaságosan újraindítani. A magas energiaárak, az alacsony kereslet és az európai építőipar megtorpanása együttesen pecsételték meg az üzem sorsát.

A most felbukkant ingatlanhirdetés már a végső pontot jelenti: a Guardian eladásra kínálja orosházi telephelyét. A hirdetés szerint az ipari létesítmény modern infrastruktúrával, jelentős alapterülettel és jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, vagyis akár új befektetők, ipari szereplők számára is vonzó célpont lehet – ha sikerül vevőt találni egy ekkora méretű, ipari létesítményre.

A bezárás híre különösen érzékenyen érinti Orosháza lakosságát, hiszen 

a magyarországi gyár a város egyik legfontosabb munkáltatója volt. 

A Guardian Glass Orosháza neve hosszú időn át egyet jelentett a minőségi síküveggel – most azonban egy korszak zárul le.

Bár a vállalat 2022-ben még csak ideiglenes leállásról beszélt, a mostani fejlemények alapján a gyár újraindítása már nem szerepel a tervek között. A cég anyavállalata, a Guardian Glass európai szinten több üzemet is racionalizál az elmúlt években, és a termelést olyan országokba koncentrálja, ahol az energiaárak és a piaci környezet kedvezőbbek.

Az orosházi üzem megszűnésével egy darab ipartörténelem tűnik el Magyarországról – egy olyan gyáré, amely három évtizeden át nemcsak üveget gyártott, hanem a hazai üvegipar modern korszakát is elindította.

A magyarországi gyár már régóta hanyatlik

Még tavaly év végén a Világgazdaság is megírta, egyre nagyobb az esély arra, hogy teljesen megszűnik a termelés a takaréklángon működő üveggyárban. A gyár kemencéjét már két éve lehűtötték, a Guardian pedig nem jelezte gondjait a kormány felé, és nem kért segítséget az újrainduláshoz. Holott a gyármentő program energetikai korszerűsítésre fordítható, 45 százalékos intenzitású támogatása erre alkalmas lehetett volna. Egyéb információk pedig arról szóltak, hogy a Guardian más európai – német és lengyel – gyáraiba csoportosítják át a termelést. 

