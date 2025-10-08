Lecserélhetik a körforgalmakat, találtak jobb közlekedési megoldást: erre Magyarországon is érdemes figyelni – videón, hogyan működik az RCUT

Somogy megyében sorra szaporodnak a balesetek a körforgalmakban, miközben a világ más részein már új közlekedési rendszerek váltják fel a jól ismert megoldást. Az Egyesült Államokban terjedő RCUT-modell forradalmasíthatja a forgalomirányítást, és radikálisan csökkentheti a balesetek számát – írta a sonline.hu.
A körforgalom sokáig a biztonság és hatékonyság jelképének számított, mostanra azonban egyre több jel mutat arra, hogy kezd kifulladni ez a koncepció. Somogy megyében az utóbbi hónapokban megugrott a balesetek száma a körforgalmakban – különösen az újonnan kialakított csomópontokban. Az autósok egy része túl gyorsan hajt be, nem használja megfelelően az irányjelzőt, és figyelmen kívül hagyja a táblákat. A közlekedési szakemberek szerint ez nemcsak fegyelmezetlenség kérdése, hanem annak a jele is, hogy a körforgalom már nem minden környezetben hatékony.
A legnagyobb gond, hogy sokan lendületből érkeznek, és nem mérik fel, mikor biztonságos a behajtás
– mondta Pohner István, egy kaposvári autósiskola vezetője. Szerinte pont a szabályok ismerete hiányos: tíz sofőrből kettő például elfelejti, hogy kihajtáskor irányjelzést kell adni.
A jelenség nemcsak Magyarországon ismert: az Egyesült Államokban éppen ezért kezdenek tömegesen áttérni egy új rendszerre, az úgynevezett RCUT (Restricted Crossing U-Turn) kialakításra.
Az RCUT célja, hogy kiküszöbölje a közlekedés egyik legveszélyesebb manőverét – a balra kanyarodást és a főúton történő egyenes áthaladást. A mellékútról érkezők csak jobbra kanyarodhatnak fel a főútra, majd néhány száz méter megtétele után egy U-fordulóval térhetnek vissza a kívánt irányba. A rendszer tehát nem szakítja meg a főút forgalmát, miközben minimálisra csökkenti a konfliktuspontok számát.
Az amerikai közlekedési hatóság adatai szerint az RCUT-rendszerek akár 54 százalékkal kevesebb balesetet okoznak, a személyi sérülésekkel járó ütközések száma pedig hetven százalékkal is visszaeshet. Emellett csúcsidőben is folyamatosabb marad a haladás, hiszen a főúti forgalmat nem kell megállítani a mellékutak miatt.
Mindez nem pusztán biztonsági kérdés: az RCUT a forgalomszervezés új logikáját képviseli. Olyan, mintha a körforgalmat „meghosszabbítanánk” – a mozgás folyamatos, a balesetveszély minimális, a forgalom pedig kiszámíthatóbb.
A világ nem látott még olyan körforgalomszörnyet, mint amilyet ebben a városban újítottak fel egymilliárdból – videó
Közel egymilliárdból újítottak fel Angliában egy körforgalmat, ám a sofőrök szerint nem egyértelműek a felfestések és az irányjelző táblák sem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.