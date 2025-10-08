Lecserélhetik a körforgalmakat, találtak jobb közlekedési megoldást: erre Magyarországon is érdemes figyelni – videón, hogyan működik az RCUT

Somogy megyében sorra szaporodnak a balesetek a körforgalmakban, miközben a világ más részein már új közlekedési rendszerek váltják fel a jól ismert megoldást. Az Egyesült Államokban terjedő RCUT-modell forradalmasíthatja a forgalomirányítást, és radikálisan csökkentheti a balesetek számát – írta a sonline.hu.

Az RCUT rendszer drasztikusan csökkenti a balesetek számát és gyorsítja a közlekedést, a körforgalmak ideje pedig lejáróban van, új korszak jöhet a közutakon / Fotó: Illyés Tibor

A körforgalom sokáig a biztonság és hatékonyság jelképének számított, mostanra azonban egyre több jel mutat arra, hogy kezd kifulladni ez a koncepció. Somogy megyében az utóbbi hónapokban megugrott a balesetek száma a körforgalmakban – különösen az újonnan kialakított csomópontokban. Az autósok egy része túl gyorsan hajt be, nem használja megfelelően az irányjelzőt, és figyelmen kívül hagyja a táblákat. A közlekedési szakemberek szerint ez nemcsak fegyelmezetlenség kérdése, hanem annak a jele is, hogy a körforgalom már nem minden környezetben hatékony.

A legnagyobb gond, hogy sokan lendületből érkeznek, és nem mérik fel, mikor biztonságos a behajtás

– mondta Pohner István, egy kaposvári autósiskola vezetője. Szerinte pont a szabályok ismerete hiányos: tíz sofőrből kettő például elfelejti, hogy kihajtáskor irányjelzést kell adni.

A jelenség nemcsak Magyarországon ismert: az Egyesült Államokban éppen ezért kezdenek tömegesen áttérni egy új rendszerre, az úgynevezett RCUT (Restricted Crossing U-Turn) kialakításra.

Az RCUT: az „okos” alternatíva

Az RCUT célja, hogy kiküszöbölje a közlekedés egyik legveszélyesebb manőverét – a balra kanyarodást és a főúton történő egyenes áthaladást. A mellékútról érkezők csak jobbra kanyarodhatnak fel a főútra, majd néhány száz méter megtétele után egy U-fordulóval térhetnek vissza a kívánt irányba. A rendszer tehát nem szakítja meg a főút forgalmát, miközben minimálisra csökkenti a konfliktuspontok számát.

Az amerikai közlekedési hatóság adatai szerint az RCUT-rendszerek akár 54 százalékkal kevesebb balesetet okoznak, a személyi sérülésekkel járó ütközések száma pedig hetven százalékkal is visszaeshet. Emellett csúcsidőben is folyamatosabb marad a haladás, hiszen a főúti forgalmat nem kell megállítani a mellékutak miatt.