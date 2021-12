A Magyar multi program hozzásegítheti a hazai kkv-szektor legambiciózusabb tagjait ahhoz, hogy akár a nemzetközi piacokon is helytálljanak a multinacionális vállalatokkal versenyezve

– mondta a VG-nek Tóth Ádám Ferenc, a European Conformity Check (ECC) Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet ügyvezetője. A mostani Ginop plusz 1.1.2-es felhívás már a program harmadik köre, az első kettőben 33, illetve 22 támogatói igényt hagytak jóvá, a kedvezményezettek számára 7,4, illetve 6,8 milliárd forintot megítélve – emlékeztetett. Bár a kiíró emelte a tétet, hiszen immár 100 milliárd forint áll rendelkezésre, s így legalább 110, legfeljebb 400 támogatható projekttel számolnak, az ECC ügyvezetője szerint a Magyar multi program ettől még nem válik tömegpályázattá. A hangsúly ugyanúgy a minőségen van, a cél pedig az, hogy a tudásban és technológiában előrébb járó cégek ne csak a szomszédos országokba exportáljanak, hanem akár egész Európában versenyképesek legyenek.

Beszállítócégek is labdába rúghatnak, ám az elengedhetetlen, hogy saját termékkel rendelkezzenek, amelyet ki tudnak vinni a külpiacra

– figyelmeztetett Tóth Ádám Ferenc.

Jó alap, ha már eleve van exporttevékenységük, de a további terjeszkedéshez ebben az esetben is szükség van a külpiac felmérésére, részleteiben elemezve a belépési pontokat, a jogszabályi megfelelőséget, a konkurenciát és az árazást. Emellett már a startmezőre jóval nagyobb eséllyel sorakoznak fel azok a vállalkozások, amelyek többszintű szervezeti struktúrával rendelkeznek, közép- és felső vezetőkkel, illetve lehetőség szerint a tulajdonosi kör is elkülönül a menedzsmenttől. Persze ezzel együtt sincs garancia arra, hogy egy jó képességű magyar kkv multivá váljon, de a jól irányzott, a cégmérethez képest nagy összegű pályázat jókora lökést adhat ebbe az irányba. A projektek megvalósulásának szigorú visszamérése is fontos a kiíró szempontjából, hogy megbizonyosodhasson a fejlesztési források megfelelő felhasználásáról, a pályázó pedig ezúton érheti el, hogy ha megfelel a kritériumoknak, a támogatás vissza nem térítendővé váljon.

A szakértő szerint nagy beruházási mozgásteret teremt, hogy 100 millió forinttól 2,5 milliárdig lehet támogatást igényelni.

Ez a forrás azonban a legkevésbé sem azt a célt szolgálja, hogy valaki a meglévő 19. gépe mellé beszerezzen egy 20.-kat, hanem olyan komplex, előremutató fejlesztési csomagra van szükség, amely lehetővé teszi az adott cég számára a szintlépést. Bár elvileg szolgáltatócégek is lehetnek a kedvezményezettek között, a korábbi körök eredményei alapján a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy jobb esélyekkel indulnak a termelő-gyártó iparvállalatok. Így is nagy az iparági szórás, a multivá válás útján fémmegmunkáló vállalat éppúgy elindult, mint gabonafeldolgozó vagy bútorgyártó. A mostani kiírásban az eddigi négy mellett meghirdettek egy ötödik és egy hatodik előminősítési kört is, december 8-tól, illetve február 4-től.

A Magyar multi program nem azoknak a játszótere, akik 10-20 százalékos éves növekedésben gondolkodnak, ellenben jó lehetőség olyan cégeknek, amelyek belátható időn belül akár két-háromszoros ugrásra is készen állnak

– mutatott rá az ECC ügyvezetője. Ehhez azonban mindenekelőtt a lehető legmodernebb, high-tech színvonalú berendezések mellett élvonalbeli technológiákat is kell alkalmazniuk. Ezen a téren is nagy a merítés, hiszen az 5G-technológia és az önvezetés vagy a mesterséges intelligencia és a big data éppúgy ide tartozik, mint például a nanotechnológia, az ipar 4.0, a robotika vagy az automatizáció.