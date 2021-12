Az első állomás Leverkusen volt, ahol Ryan Mmaee góljával már a nyolcadik percben megszerezte a vezetést az FTC, de végül 2-1-re kikapott. A Tippmixen és Tippmixprón összesen csaknem 947 ezer egységnyi fogadás érkezett erre a találkozóra, s a helyes tippek közel 170 millió forintos kifizetést eredményeztek – közölte a VG érdeklődésére a Szerencsejáték Zrt. Az első 10 perc eredményére (0-9:59) beérkező tippek 20 százaléka várta, hogy a Fradi meglepi topligás ellenfelét – ezzel akár 15-szörös nyereményszorzót is el lehetett érni.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az idei esztendő első hazai csoportkörös találkozóján is remekül helytállt a Fradi, és ugyanúgy 1-1-gyel zárult az első játékrész a Real Betis ellen – akárcsak Leverkusenben –, de ezt a meccset nem 2-1-re, hanem végül 3-1-re veszítette el a magyar bajnok.

Ezt az El-csatát is óriási fogadói érdeklődés kísérte, a nemzeti játékszervezőhöz a kiegészítő fogadásokkal együtt több mint 1 millió 53 ezer tipp érkezett be. A találkozó végül 285,49 millió forintos kifizetéssel járt együtt.

A főtábla harmadik találkozóján Glasgow-ban lépett pályára az FTC, és 2-0-ra kikapott, úgy, hogy Dibusz Dénes kivédett egy tizenegyest. A találkozó a Tippmixen és a Tippmixprón összesen több mint 183 millió forintos kifizetést eredményezett, és több mint 666 ezer tipp érkezett erre az összecsapásra. A negyedik körben a továbbjutási remények életben tartásáért lépett pályára a Celtic ellen a Fradi az Üllői úton, de 3-2-re kikapott. Erre a találkozóra összesen 988 036 egységnyi fogadás érkezett, és a mérkőzés 183,91 millió forintos kifizetést generált.

A Betis elleni idegenbeli találkozón a becsület maradt a tét, és bár tisztességgel küzdött Peter Stöger csapata Sevillában, végül 2-0-ra alulmaradt. A mérkőzés több mint 99 millió forintos kifizetést eredményezett, és a Tippmixen és Tippmixprón összesen 636 170 egységnyi fogadás érkezett be erre a találkozóra.

A csoportkör utolsó találkozója előtt az volt a kérdés, hogy tud-e pontot szerezni az FTC. Korábban a zöld-fehérek még soha nem zártak pont nélkül egyetlen európai csoportkört sem, és ezúttal sem: a Leverkusen ugyan több ászát pihentette, de a német élcsapat elleni 1-0-s győzelem szép zárása volt a sorozatnak. A találkozó közel 75 millió forintos kifizetést eredményezett, s a meccsre több mint 771 ezer fogadás érkezett.

Az 1X2 piacon a tippek 17 százaléka várt hazai meglepetésgyőzelmet, a „Melyik csapat szerzi az első gólt?” fogadási soron pedig a tippek 61 százaléka pedig arra számított, hogy az FTC szerzi az El-csata első találatát, ami helyes megérzésnek bizonyult.

A Fradi EL-csoportkörös szereplésével kapcsolatban több úgynevezett outright fogadás közül is szemezgethettek a fogadók. Lehetett például tippelni arra, hogy hány gólt, illetve hány pontot szerez a magyar bajnok. Ami a szerzett pontokat illeti, a „Kevesebb, mint 4,5” kimenetel 1,85-ös nyitó nyereményszorzóval volt fogadható, a záró odds pedig 1,30 lett. A zöld-fehérek a tavalyi BL-főtáblás szerepléshez hasonlóan az Európa-ligában is öt szerzett góllal zártak. A csoportkör legeredményesebb ferencvárosi gólszerzője két találattal Myrto Uzuni lett, ami akár négyszeres pénzt is fizethetett a jól tippelőknek.

A VG korábbi összeállításából kiderült: gazdaságilag is új távlatokat nyitott a Ferencvárosnál, hogy az elmúlt három évben rendre csoportkörös volt a nemzetközi porondon. Az is egyértelmű azonban, hogy a Bajnokok Ligája nemcsak sportszakmai, hanem pénzügyi értelemben is más kávéház. Az Európa-liga zárókörében azonban hiába győzte le a Leverkusent 1-0-ra az FTC, három nappal később 2-0-ra kikapott Debrecenben, ami Peter Stöger állásába került. Az új edző kinevezéséig átmenetileg Máté Csaba irányít.