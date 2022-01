Az iPhone-gyártó Foxconn Technology Group és a Huawei Technologies dolgozóinak százezreit tesztelik a Covid-19-re, mivel Kínában a járvány nem mutatja az enyhülés jeleit, az új fertőzések országszerte és a térség egyik technológiai központjának számító Sencsen városában is felbukkantak – számolt be a Bloomberg.

A helyiek által iPhone City néven emlegetett Csengcsou vezetése megkövetelte, hogy minden lakost teszteljenek, beleértve a Foxconn helyi gyártóegységében több százezer alkalmazottját is.

Eközben a Huawei dongguani kutatóegységében, valamint a város gyárában is megkezdték az alkalmazottak kötelező Covid-tesztelését. A hatóságok közleménye szerint a kötelező teszteléseket azért vezették be, mert az elmúlt időszakban két új fertőzöttet regisztráltak a városban, ezért a helyieknek megtiltották, hogy elhagyják a várost. Az új intézkedés szerint azonban negatív Covid-teszt felmutatásával már el lehet hagyni Sencsent.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság pénteken

összesen 116 új esetet jelentett be, ebből 57-et Hszian városában és 56-ot Honan tartomány középső részén, illetve három tünetmentes fertőzést találtak Sanghajban.

Bár a közzétett kínai fertőzésszámok világviszonylatban igen alacsonynak számítanak, a legutóbbi fertőzések fellángolása miatt elhúzódó járvánnyal számolnak az ázsiai országban, mióta a koronavírus két évvel ezelőtt először megjelent Vuhanban.

A tömeges tesztelés az egyik legszélesebb körben alkalmazott intézkedés Kína Covid-ellenes politikájában, illetve szigorú lépéseket is bevezettek a vírus helyi terjedésének megfékezésére,

beleértve a mintegy 13 milliós Hszian lakos bezárását, vagy a nyugati országokba be- és onnan kifelé irányuló járatok leállítását is. Miközben az esetek továbbra is szaporodnak Kínában, egyelőre nem jelent meg az omikron variáns, miközben az új mutáció világszerte rekordhullámokat generált már idáig.

A napi megbetegedések száma Hszianban – ahol összesen több mint 1900 fertőzést jelentettek – kétszámjegyűre csökkent az egy héttel korábbi több mint 100 esethez képest, miközben a hatóságnak szembe kell nézni a a lakosság elégedetlenségével a szigorú korlátozások miatt. A héten széles közfelháborodást váltott ki egy nyolc hónapos terhes nő tragédiája.

Az anyát nem engedték be egy kórházba, mert a személyzet szerint a nő Covid-teszjének a hitelessége pár órája lejárt. A nő a kórház előtti járdán elvetélt, az esett után elbocsátottak két kórházi osztályvezetőt, egy főigazgatót pedig felfüggesztettek.

Ennek ellenére a tisztviselők bíznak abban, hogy képesek lesznek fenntartani a Kína által meghirdetett Covid ellen hozott zéró tolerancia politikát. „Bár számíthatunk arra, hogy további esetek lesznek, a járvány jelentős visszapattanásának kockázatát nagyrészben már megfékeztük” – közölte Li Qun, a Kínai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ tisztviselője az állami sajtónak.