Röpködnek a Patriot rakétarendszerek Európában, de miért nem Ukrajna felé?

Keletre csoportosítanak át két Patriot rakétarendszert Európában. Volodimir Zelenszkij elnök rég könyörög ilyen rendszerekért, kapott is ígéreteket, de ezeket a fegyvereket nem ő kapja, két NATO-tagország között mozdulnak meg. Összeesküvéseméletek kedvelői ebből akár arra s következtethetnek, hogy az újsütető békekötési erőfeszítések közepette egyesek kezdhetnek lemondan Ukrajna védelméről és magára a NATO-ra összpontosítanak.

A Patriot rendszerek szaporodnak a NATO keleti végvidékén (a kép illusztráció, ez itt Románia és a Fekete-tenger régiója) Fotó: AFP

Hollandia két Patriot légvédelmi rendszert küld Lengyelországba, az európai szövetségesek fokozzák erőfeszítéseiket a NATO-terület védelmére – jelentette szerdán a Bloomberg, a holland védelmi minisztérium szerdai közleményére hivatkozva.

Az indoklásból nem maradt ki Ukrajna: a Patriot-rendszerek és mintegy 300 katonai személyzet egy kulcsfontosságú NATO-logisztikai központot fognak védeni, Ukrajna támogatására, decembertől jövő júniusig. A csomagban a Patriotokon kívül van még

egy NASAMS légvédelmi rendszer

és drónelhárító rendszerek is.

A holland lépésre azután került sor, hogy hétfőn a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az európai vezetők találkoztak, ami az Egyesült Államok részéről szorosabb elköteleződést eredményezett Kijev biztonsági garanciái iránt. Ugyanakkor Trump kizárta, hogy amerikai katonákat küldjenek Ukrajnába, de elmondta, hogy az Egyesült Államok légitámogatást nyújthat.

Az európai vezetők jelenleg Ukrajna számára biztosítandó biztonsági garanciák csomagján dolgoznak, amely akár ezen a héten meg is valósulhat – mondta kedden Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke újságíróknak.

Ez a telepítés három fontos célt szolgál: a NATO-terület védelmét, az orosz agresszió elrettentését, valamint Ukrajna folyamatos támogatását. Így a lehető legtávolabb tartjuk az orosz fenyegetést

– mondta Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter a közleményben.

A lengyelek egyébként korábban Németországtól is kaptak Patriotokat.

A holland lépés nem a semmiből érkezik, Lengyelország és Hollandia júliusban memorandumot írt alá a katonai együttműködés szorosabbra fűzéséről. Hollandia korábban azt is vállalta, hogy négy F-35-ös harci repülőgép állomásoztat Lengyelországban.