Új piacra törve: régiós offenzívával pörgeti fel növekedését a BÉT kibervédelmi cége

A ViVeTech kibervédelmi cég 2024-ben negyedével növelte bevételét, és majdnem duplájára bővítette a nyereségét. Folytatódhat-e a bővülés idén is, milyenek a cég rövid és középtávú várakozásai?
2024-ben a megelőző évhez képest 24 százalékos növekedéssel közel 1,4 milliárd forintra növeltük a nettó árbevételünket, míg az adózott eredményünk tavaly 95 százalékkal, 128,8 millió forintra bővült.
Az idei első félévi eredményeinket a tervek szerint szeptember közepén publikáljuk majd, annyit azonban elárulhatok már, hogy az eddigiekhez hasonlóan az üzleti éven belül jellemző egyfajta szezonalitás a működésünkre: általában az év első felében leszerződünk a projektekre, az árbevétel és
az eredmény jelentős része pedig jellemzően az év második felében realizálódik. Ez idén is így lesz.
Ami viszont a korábbiaktól jelentősen eltér, és kedvező fejlemény, hogy immár jellemzően többéves, két-három évre szóló szerződéseket kötünk, amelyek egyrészt stabilizálják a cash flow helyzetünket, másrészt fedezetet biztosítanak a fejlesztési terveink és a nemzetközi terjeszkedésünk finanszírozásához.
Milyen mértékű bővülést terveznek az idei évre?
Az iparág átlagos növekedése évente 20-25 százalékos, ám a ViVeTech jelenleg ezt is meghaladó növekedési ütemet produkál, így a terveink szerint 2025-ben 25-30 százalékkal bővülhetünk az árbevétel tekintetében.
Pontosan mivel foglalkozik a ViVeTech, milyen tevékenységekből származik az árbevételük?
A céget 2011-ben alapítottuk, és IT-biztonsági megoldásainkkal többek között hazai és nemzetközi kritikus infrastruktúra-szolgáltatók – így például
területén működő ügyfeleink – kibertámadások elleni védekezését segítjük.
A globális kiberbiztonsági piac egyébként már jelenleg is óriási, ráadásul dinamikusan bővül: a méretét a szakértők 2022-ben még 173 milliárd amerikai dollárra becsülték, azonban az iparági előrejelzések szerint 2027-ig átlagosan évi 20 milliárd dollárral, mintegy 266 milliárd amerikai dollárra bővülhet a szektor.
Az EU kiberbiztonsági jogszabálycsomagjának, a NIS2-nek való megfelelés hazánkban nagyjából háromezer céget és azok beszállítóit érinti, ezeket intézkedési tervekkel és azok végrehajtásával, illetve minőségbiztosítással is segítjük.
Idén tavasszal jelentették be, hogy a ViVeTech is belép az osztalékpapírok körébe. Mennyi volt az idei osztalékuk, és mire fordítják a nyereség azon részét, ami nem osztalékra megy?
A 2024-es 128,8 millió forint összegű nyereségből törzsrészvényenként 2 forintos, összesen mintegy 24,3 millió forint osztalékot fizetünk, míg az adózott eredmény fennmaradó részét – azaz 104,5 millió forintot – eredménytartalékba helyeztük.
Nyilván a kifizetett osztalék inkább jelzésértékű a részvényeseink számára, az osztalékfizetés melletti hosszú távú elköteleződésünk jelképe. Megjegyzem, tavaly a Budapesti Értéktőzsdén szereplő cégek csupán ötöde fizetett osztalékot a részvényeseinek.
Az eredménytartalékba helyezett nyereséget a nemzetközi terjeszkedésünk folytatására kívánjuk fordítani.
A külföldi terjeszkedéssel kapcsolatban milyen konkrét terveik vannak? Elsősorban beszállítóként nyújtanák ki a csápjaikat a határokon túlra, vagy esetleg akvizícióban is gondolkodnak?
A szándékunk az, hogy magyar IT-biztonsági és informatikai cégek – így többek között, de nem kizárólag a ViVeTech – szolgáltatásait, termékeit kivisszük a nemzetközi piacokra, ennek érdekében létrehozzuk a Lengyelországtól Törökországig terjedő régióra fókuszáló IT-viszonteladói-integrátori hálózatunkat.
Egyrészt az innovatív hazai informatikai szolgáltatók megoldásait terítjük majd külföldön, másrészt nemzetközi IT-biztonsági megoldásokat – vezető izraeli és német kiberbiztonsági technológiai vállalatok termékeit – hozzuk be Közép-Kelet-Európába.
Nemzetközi együttműködéseinkből – például a bolgár vagy szlovén partnereink számára végzett megbízásainkból – már az idei évben is képződött árbevételünk, és a terveink szerint az export az árbevételünk egyharmadát adhatja majd a következő években.
Szintén tavasszal jelentették be, hogy tőkeemelést is terveznek – ezzel kapcsolatban van új fejlemény?
Igen, a közelmúltban sikeresen lebonyolítottunk egy zárt körű tőkeemelést – amelyet a cégbíróság június végén bejegyzett –, ennek keretében mintegy 60 millió forint tőkét vontunk be. Ezt az összeget ugyancsak a nemzetközi piaci jelenlét erősítésére, illetve a nemzetközi disztribúciós hálózat kiépítésére szeretnénk felhasználni. A tőkeemelés tehát sikeres volt, aminek az okát abban látom, hogy a stratégiánk, az eddigi eredményeink és a hosszabb távú jövőképünk meggyőzőek a befektetők számára.
Milyen távolabbi tőzsdei célkitűzéseik vannak, várható-e például, hogy átlépnek a BÉT Standard kategóriájába?
A részvényeinket 2022. május 31-én vezettük be a Budapesti Értéktőzsde középvállalatokra specializált Xtend piacára, és a közkézhányadunk jelenleg 18,68 százalék.
Ha ránézünk az árfolyamra, azt láthatjuk, hogy az elmúlt egy évben – a korábbi időszakhoz képest jelentős forgalomnövekedés mellett – mintegy 45 százalékkal emelkedett a papír értéke.
Határozott célkitűzésünk, hogy a részvényeink minél hamarabb a BÉT Standard kategóriájában szerepeljenek, ezért az igazgatóságunk idén döntött arról is, hogy a társaság megkezdi az ennek előfeltételét jelentő IFRS szerinti éves beszámolóra való áttérést, amire várhatóan 2026-ban kerülhet sor, így akár már 2027-re reális célkitűzés lehet a kategóriaváltás.
