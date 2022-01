A Walt Disney két korábbi vezetője, Kevin Mayer és Tom Staggs kisebbségi részesedést vásárolt a Westbrook nevű szórakoztatóipari cégben, amelyet a hollywoodi színészpáros, Will Smith és Jada Pinkett Smith alapított – írja a Bloomberg.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

A Mayer és Staggs által alapított Candle Media körülbelül 60 millió dollárt fektetett be a házaspár cégébe, amely valamivel több mint 10 százalékos értéke a Westbrooknak.

A kevesebb mint két éve alapított Westbrook film- és tévéműsorokat gyárt, köztük a Will Smith főszereplésével készült Richard király című filmet és a Welcome to Earth című természettudományos sorozatot, amely a Disney+ streaming szolgáltatón látható.

A cég továbbá a Red Table Talk nevű talk show-t is gyártja, amelyben az egész Smith család vállalt szerepet.

Mayer és Staggs páros számos üzletet kötött eddig:

felvásárolták Reese Witherspoon színésznő produkciós cégét, a Hello Sunshine-t, 900 millió dollárra becsülve az üzletet. Megvásárolták továbbá a Moonbug Entertainmentet is, amely YouTube-gyermekcsatornákat is üzemeltet, az üzlet körülbelül 3 milliárd dollárba került.

A két egykori Disney-vezér egy új médiavállalatot épít a Blackstone befektetési alapkezelő társaság pénzéből, a befektetési alapkezelő társaság a Candle Media deklarált célja, hogy olyan feltörekvő szórakoztatóipari cégekbe fektessenek be, amelyek nagy online jelenléttel és kreatív vezetőkkel rendelkeznek, akik továbbra is irányíthatják a befektette cégeket.